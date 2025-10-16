Chiquito Romero reveló la última charla con Riquelme antes de irse de Boca e incluyó una inesperada promesa: “Dalo por hecho”

Fueron días movidos para Sergio Romero, quien había sido relegado en Boca tras haber sufrido una lesión en el tramo final de 2024. Agustín Marchesín y Leandro Brey pasaron a estar encima suyo en la consideración en este 2025 y por eso tomó la decisión de marcharse en cuanto le llegó un ofrecimiento de Argentinos Juniors, que tuvo la chance de realizar una incorporación tras la dura lesión del Ruso Rodríguez, quien el pasado fin de semana se rompió los ligamentos.

Chiquito Romero se convirtió en jugador de Argentinos Juniors y puso punto final a su etapa por Boca. En el Xeneize estuvo poco más de tres años y si bien tuvo sus buenos momentos, especialmente en las tandas de penales de la Copa Libertadores 2023 en la que llegó hasta la final, la realidad es que ya para 2024 bajó considerablemente su rendimiento y comenzó ser cuestionado por los hinchas. El arribo de Marchesín a comienzos de 2025 fue una clara señal que dejaría de tener preponderancia en el plantel.

Romero reveló cómo fue su última charla con Riquelme

En diálogo con Radio La Red, Sergio Romero afirmó: “Con Román seguiremos nuestra relación de amistad. Es el presidente, pero para mí es un amigo, arreglamos todo en tres minutos cuando vine y me deseó lo mejor ahora, no puso ninguna traba”.

Chiquito Romero. (Foto: Getty).

“Román veía felices a mi mujer y mis hijas, dos de ellas son hinchas de Boca junto con Eliana. Obvio que cuando yo no jugaba estaban tristes, la pasaban mal. Pero yo las veía disfrutar y cuando Román me dio el último abrazo antes de cruzar el portón, me dijo: ‘Yo lo único que espero que tanto tu mujer como tus hijas, verlas en la Bombonera’. Eso dalo por hecho, nosotros somos así, no tenemos problemas con la gente. Somos agradecidos”.

ver también Fue campeón con Boca, defendió a Chiquito Romero y apuntó contra los hinchas tras su salida: “No tienen derecho”

El paso de Chiquito Romero por Boca

Romero llegó a Boca desde Venezia a mediados de 2022, pero una lesión le impidió participar en su primer semestre en el club. Hizo su debut en 2023 y atajó su último partido en 2024. En total fueron 90 actuaciones en el arco del Xeneize en las que recibió 78 goles y mantuvo su valla invicta en 36 oportunidades. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Supercopa Argentina de 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la partida de Chiquito Romero, las 12 salidas que planifica Boca en el corto plazo