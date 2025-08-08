Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con 2 regresos, muchas ausencias y la presencia de Zenón: los convocados de Boca para recibir a Racing

Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el duelo ante la Academia.

Por Joaquín Alis

Con 2 regresos, muchas ausencias y la presencia de Zenón: los convocados de Boca para recibir a Racing
© Prensa BocaCon 2 regresos, muchas ausencias y la presencia de Zenón: los convocados de Boca para recibir a Racing

Miguel Ángel Russo tiene todo listo para el clásico entre Boca y Racing. El entrenador confirmó la lista de convocados para el encuentro de este sábado en La Bombonera, con 24 jugadores que pasarán la noche concentrados antes del clásico clave para cortar la mala racha.

Las principales novedades son los regresos de Carlos Palacios y Ayrton Costa. Ambos dejaron atrás sus respectivas lesiones (indulto incluido para el chileno) y podrían ser de la partida. Salvo una sorpresa, ambos ocuparán un lugar en el banco de suplentes ante la Academia.

En la nómina también se destacan las presencias de Exequiel Zeballos y Kevin Zenón, futbolistas que están siendo negociados con Vélez y Olympiacos, respectivamente. Pese a que podrían marcharse en los próximos días, ambos están a disposición del DT.

Entre los que siguen afuera por decisión del director técnico, aparecen Lucas Blondel, Ignacio Miramón y Agustín Martegani. Además, Ander Herrera y Tomás Belmonte se perderán el clásico por cuestiones físicas. Cristian Lema, Marcelo Saracchi y Sergio Romero (no está separado, pero sí relegado) tampoco aparecen por no tener lugar en la consideración de Miguel.

Para enfrentar a la Academia, Boca podría salir a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida y Miguel Merentiel.

Los convocados de Boca para el clásico ante Racing

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco y Frank Fabra.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Williams Alarcón, Malcom Braida, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Alan Velasco.
  • Delanteros: Exequiel Zeballos, Brian Aguirre, Lucas Janson, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Publicidad

Dónde ver Boca vs. Racing

Boca Juniors y Racing Club se verán las caras este sábado 9 de agosto a las 16:30 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. El encuentro se podrá ver por la pantalla de ESPN Premium y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Exequiel Zeballos: la respuesta de Boca

ver también

Vélez realizó una oferta formal para llevarse a Exequiel Zeballos: la respuesta de Boca

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

ver también

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
Russo no utilizó a Palacios y Zenón en la posible formación ante Racing
Boca Juniors

Russo no utilizó a Palacios y Zenón en la posible formación ante Racing

Los dos jugadores que recuperó Boca de cara al clásico contra Racing
Boca Juniors

Los dos jugadores que recuperó Boca de cara al clásico contra Racing

Boca hoy: el equipo que paró Russo, Arturo Vidal bancó a Palacios, el cruce de Lema y Saracchi con el Consejo y más
Boca Juniors

Boca hoy: el equipo que paró Russo, Arturo Vidal bancó a Palacios, el cruce de Lema y Saracchi con el Consejo y más

“Hay cosas que prefiero guardarme”: la carta abierta de Marcos Rojo a los hinchas de Boca
Boca Juniors

“Hay cosas que prefiero guardarme”: la carta abierta de Marcos Rojo a los hinchas de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo