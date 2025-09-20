Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con dos regresos y muchas bajas: los convocados de Boca para recibir a Central Córdoba

Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El encuentro se jugará el domingo a las 21.30.

Por Joaquín Alis

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© GettyMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Miguel Ángel Russo confirmó la lista de convocados de Boca para ir en busca de una nueva victoria en La Bombonera, esta vez ante Central Córdoba. El Xeneize acumula 5 partidos consecutivos sin perder (3 victorias y 2 empates) e intentará sumar de a tres pese a algunas bajas sensibles.

La baja más significa para el encuentro del domingo a última hora es la de Edinson Cavani, quien sufre una distensión en el psoas derecho y no será de la partida. Entre los averiados también está Exequiel Zeballos, que se quedó afuera de la nómina por una molestia en el tobillo.

Los dos recién mencionados se suman a una lista más amplia de ausencias. La misma la integran el lesionado Ander Herrera, los relegados Lucas Blondel e Ignacio Miramón, y el convocado al Mundial Sub 20 Milton Delgado. Ninguno de ellos aparece en la lista, pese a que sí han viajado en los últimos compromisos en condición de visitante.

Las grandes novedades son las reapariciones de Kevin Zenón y Agustín Martegani, que irán al banco de suplentes. En el caso del ex-Unión, será su primera oportunidad como alternativa luego de ser relegado por el DT tres fechas seguidas.

Los convocados de Boca para recibir a Central Córdoba

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García
  • Defensores: Juan Barinaga, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Frank Fabra.
  • Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Malcom Braida, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Kevin Zenón y Agustín Martegani.
  • Delanteros: Miguel Merentiel, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson y Brian Aguirre.

La probable formación de Boca

Boca Juniors abrirá las puertas de La Bombonera este domingo a las 21.30 en el marco de la fecha 9 de la zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y se podrá ver por ESPN Premium.

Publicidad

De no haber sorpresas de último momento, Miguel Ángel Russo formará con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez o Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Hace 4 meses que no juega, pudo irse de Boca en el último mercado y Russo tomó una fuerte medida

ver también

Hace 4 meses que no juega, pudo irse de Boca en el último mercado y Russo tomó una fuerte medida

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”

ver también

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

jpasman
toti pasman

"River fue frío, helado como la Cordillera de los Andes, no estuvo a la altura y tiene un pie afuera de la Copa Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El Bocha Batista recordó el picante cruce con Paredes: "Me dolió"
Eliminatorias de Conmebol

El Bocha Batista recordó el picante cruce con Paredes: "Me dolió"

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”
Boca Juniors

Omar De Felippe reveló la mayor virtud del Boca de Russo antes de enfrentarlo con Central Córdoba: “¿Cómo hacés?”

Boca hoy: Paredes puede perderse dos fechas, el reemplazante de Edinson Cavani y más
Boca Juniors

Boca hoy: Paredes puede perderse dos fechas, el reemplazante de Edinson Cavani y más

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”
FÓRMULA 1

A 24hs del GP de Bakú, confirman quién será el compañero de Verstappen en Red Bull para el 2026: “Ha impresionado”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo