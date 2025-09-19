Es tendencia:
Hace 4 meses que no juega, pudo irse de Boca en el último mercado y Russo tomó una fuerte medida

El futbolista que llegó a Boca a mediados de 2023, sigue sin aparecer en la consideración de Miguel Ángel Russo.

Por Julián Mazzara

Lucas Blondel, lateral de Boca.
Lucas Blondel, lateral de Boca.

Miguel Ángel Russo está trabajando de lleno en lo que será el partido del domingo ante Central Córdoba, donde Boca buscará una nueva victoria dentro del Torneo Clausura que le permita seguir escalando en la tabla de posiciones para tratar de meterse en los Playoffs.

Durante los últimos entrenamientos, además de que se produjo una nueva lesión de Edinson Cavani, quien se perderá el encuentro porque ni siquiera formará parte de los convocados, Russo volverá a relegar a uno de los futbolistas que no tiene acción desde el pasado 19 de mayo frente a Independiente, donde formó parte de los 90 minutos.

Luego de que se rechazara la oferta de Corinthians por Lucas Blondel, y a pesar de que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, según el periodista Augusto César, continuará sin formar parte de la convocatoria. El lateral derecho que llegó a mediados de 2023 no es considerado por el entrenador y su futuro está sentenciado: a fin de año buscaría una salida porque también perdió terreno en la Selección de Suiza.

Otros jugadores que transitan una situación similar, aunque en el último tiempo alternaron con sus presencias y ausencias en las diferentes listas de convocados, fueron Agustín Martegani y Kevin Zenón. Por el momento, sus respectivos futuros son inciertos, pero no se descarta que intenten emigrar de cara a 2026.

Lucas Blondel, defensor de Boca. (Getty Images)

Lucas Blondel, defensor de Boca. (Getty Images)

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 29 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

