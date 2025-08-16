Es tendencia:
Con una modificación, la probable formación de Boca para visitar a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El experimentado entrenador planifica el encuentro ante el conjunto mendocino para ponerle punto final a la racha negativa.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
Este domingo a partir de las 20:30 horas, Boca visita a Independiente Rivadavia por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 y en busca de ponerle punto final de manera definitiva a la extensa racha negativa que acumula desde hace tiempo. En ese sentido, Miguel Ángel Russo ya tiene planificado el equipo que saldrá desde el arranque en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Con el claro objetivo de sumar la primera victoria en este ciclo, el entrenador decidió que la delegación la integren todos los jugadores que tiene a disposición, incluidos los lesionados. De esa manera, la lista de concentrados la componen 30 futbolistas, a pesar de que varios de ellos quedarán desafectados a último momento cuando se haga el recorte final a minutos del encuentro.

Lo cierto es que el director técnico planea una modificación, respecto al equipo que comenzó ante Racing el último fin de semana. El regreso de Nicolás Figal en la zaga central luego de haber superado la lesión que lo marginó de las canchas durante un buen lapso de tiempo, es el único cambio que realizaría Miguelo de cara al compromiso crucial frente al conjunto mendocino.

Nicolás Figal, zaguero central de Boca Juniors. (Getty Images)

Esta variante, a su vez, genera otra novedad. Es que Rodrigo Battaglia avanzaría unos metros en la cancha y compartiría el mediocampo con Leandro Paredes. De esta manera, el jugador que saldría del equipo titular es Malcom Braida debido a que no convenció al cuerpo técnico durante sus últimos partidos en los que no logró demostrar su mejor nivel por las bandas como hacía en San Lorenzo.

Obviando la modificación ya mencionada, el arquero, los otros defensores y los futbolistas más ofensivos, serían los mismos que empataron contra la Academia en La Bombonera. Así las cosas, se podría adelantar que a pesar de que Ayrton Costa ya está en óptimas condiciones desde lo físico, el entrenador optaría por preservarlo algunos días más e iría al banco de suplentes.

Publicidad

En definitiva, el equipo más equilibrado que pararía Russo para que Boca corte la extensa racha negativa ante Independiente Rivadavia de Mendoza es el siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Los próximos partidos de Boca

  • 17 de agosto: Independiente Rivadavia – Boca | Torneo Clausura
  • 24 de agosto: Boca – Banfield | Torneo Clausura
  • 31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura
  • 14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura
  • 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura
