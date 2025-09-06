Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

En plena fecha FIFA, la joya de Boca que sufrió la segunda rotura de ligamentos cruzados de su carrera con 19 años

Durante el Superclásico de la Reserva, Baltazar Blum abandonó la cancha a poco más de tres meses de haberse recuperado de su última lesión.

Por Bruno Carbajo

Baltazar Blum, la promesa xeneize que vuelve a ser víctima de una dura lesión.
© @geromarinoBaltazar Blum, la promesa xeneize que vuelve a ser víctima de una dura lesión.

La Primera División del fútbol argentino se paralizó por la fecha FIFA, pero la pelota siguió rodando en el Torneo Proyección de Reserva, que este sábado regaló un Superclásico en Boca Predio. Allí, el Xeneize y River igualaron 1-1 en un partido cargado de emociones, pero que dejó un sabor amargo para ambos lados dos de sus jugadores terminaron con gravísimas lesiones.

Del lado millonario, Giorgio Constantini se rompió los ligamentos cruzados. Y en el Xeneize, el baldazo de agua fría llegó de la mano de Baltasar Blum, una de las grandes promesas del club, quien sufrió la misma lesión. Aunque lo más duro para el lateral izquierdo de La Ribera es que se trata de la segunda rotura de ligamentos cruzados que sufre en menos de un año. Un duro golpe en pleno ascenso de su todavía corta carrera.

El pibe de 19 años debió abandonar el partido a los 40 minutos del primer tiempo, en camilla y asistido por los médicos, tras perder la estabilidad mientras atacaba con pelota dominada. Horas más tarde, los estudios confirmaron lo peor: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Baltazar Blum, una de las promesas de Boca Predio (@baltublum_).

Baltazar Blum, una de las promesas de Boca Predio (@baltublum_).

Apenas había regresado a la competencia en junio, tras nueve meses de recuperación producto de la misma lesión, pero en la rodilla derecha, sufrida en septiembre de 2024 en lo que era su segundo partido como titular en la categoría.

Con mucho esfuerzo, disciplina y rodeado de gente que tira para adelante conmigo, que no tengo mas palabras de agradecimiento por bancarme en todo este proceso, volvimos”, supo escribir Baltazar en sus redes sociales el día que volvió a pisar una cancha. Ahora, en el momento menos pensado, el fútbol lo obliga a recurrir a la misma fórmula.

Publicidad

Quién es Baltazar Blum

El joven lateral izquierdo, categoría 2006, venía mostrando un rendimiento destacado en la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Nacido en Temperley, ingresó al club con apenas siete años y desde entonces se fue consolidando. Incluso, tuvo pasos por la Selección Argentina Sub-17 de Pablo Aimar en 2021 y llegó a ser sparring de la mayor en el predio de Ezeiza.

Blum debutó en la Reserva en septiembre de 2024 y en algunos partidos mostró su capacidad para desempeñarse como marcador de punta y, cuando fue necesario, también cuando atacante. Su figura llama la atención no solo por su juego, sino que por su inconfundible melena rizada, que le valió el apodo de “pelo de vieja” entre sus compañeros.

Neymar, envuelto en un escándalo: la multimillonaria cantidad de dinero que heredaría y le traería problemas judiciales

ver también

Neymar, envuelto en un escándalo: la multimillonaria cantidad de dinero que heredaría y le traería problemas judiciales

Político y arquero al mismo tiempo, saltó a la fama por un penal clave a River en la B Nacional y fue taxista: “Hoy en día me lo recuerdan”

ver también

Político y arquero al mismo tiempo, saltó a la fama por un penal clave a River en la B Nacional y fue taxista: “Hoy en día me lo recuerdan”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Vélez se coronó campeón en Reserva: así está la tabla de títulos
Fútbol Argentino

Vélez se coronó campeón en Reserva: así está la tabla de títulos

Qué canal pasa River vs. Boca por el Superclásico de Reserva
Fútbol Argentino

Qué canal pasa River vs. Boca por el Superclásico de Reserva

River le ganó a Boca en un partidazo en el Superclásico de Reserva
Fútbol Argentino

River le ganó a Boca en un partidazo en el Superclásico de Reserva

Se confirmaron los próximos amistosos de Argentina en octubre: los rivales
Selección Argentina

Se confirmaron los próximos amistosos de Argentina en octubre: los rivales

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo