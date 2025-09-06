En plena fecha FIFA, la joya de Boca que sufrió la segunda rotura de ligamentos cruzados de su carrera con 19 años

La Primera División del fútbol argentino se paralizó por la fecha FIFA, pero la pelota siguió rodando en el Torneo Proyección de Reserva, que este sábado regaló un Superclásico en Boca Predio. Allí, el Xeneize y River igualaron 1-1 en un partido cargado de emociones, pero que dejó un sabor amargo para ambos lados dos de sus jugadores terminaron con gravísimas lesiones.

Del lado millonario, Giorgio Constantini se rompió los ligamentos cruzados. Y en el Xeneize, el baldazo de agua fría llegó de la mano de Baltasar Blum, una de las grandes promesas del club, quien sufrió la misma lesión. Aunque lo más duro para el lateral izquierdo de La Ribera es que se trata de la segunda rotura de ligamentos cruzados que sufre en menos de un año. Un duro golpe en pleno ascenso de su todavía corta carrera.

El pibe de 19 años debió abandonar el partido a los 40 minutos del primer tiempo, en camilla y asistido por los médicos, tras perder la estabilidad mientras atacaba con pelota dominada. Horas más tarde, los estudios confirmaron lo peor: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Baltazar Blum, una de las promesas de Boca Predio (@baltublum_).

Apenas había regresado a la competencia en junio, tras nueve meses de recuperación producto de la misma lesión, pero en la rodilla derecha, sufrida en septiembre de 2024 en lo que era su segundo partido como titular en la categoría.

“Con mucho esfuerzo, disciplina y rodeado de gente que tira para adelante conmigo, que no tengo mas palabras de agradecimiento por bancarme en todo este proceso, volvimos”, supo escribir Baltazar en sus redes sociales el día que volvió a pisar una cancha. Ahora, en el momento menos pensado, el fútbol lo obliga a recurrir a la misma fórmula.

Quién es Baltazar Blum

El joven lateral izquierdo, categoría 2006, venía mostrando un rendimiento destacado en la Reserva dirigida por Mariano Herrón. Nacido en Temperley, ingresó al club con apenas siete años y desde entonces se fue consolidando. Incluso, tuvo pasos por la Selección Argentina Sub-17 de Pablo Aimar en 2021 y llegó a ser sparring de la mayor en el predio de Ezeiza.

Blum debutó en la Reserva en septiembre de 2024 y en algunos partidos mostró su capacidad para desempeñarse como marcador de punta y, cuando fue necesario, también cuando atacante. Su figura llama la atención no solo por su juego, sino que por su inconfundible melena rizada, que le valió el apodo de “pelo de vieja” entre sus compañeros.

