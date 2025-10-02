El apoyo de Leandro Paredes para uno de los jugadores relegados por Miguel Ángel Russo en Boca

Después de una primavera de tres victorias consecutivas, el Boca de Miguel Ángel Russo ha vuelto a caer en la irregularidad que lo caracterizó durante todo el año, incluso antes del arribo del DT para afrontar el Mundial de Clubes, y ahora son tres los encuentros que acumula sin ganar, con empates ante Rosario Central y Central Córdoba, más la reciente y dolorosa derrota de último minuto ante Defensa y Justicia.

En un funcionamiento colectivo con más deudas que aprobados, quien se las ha ingeniado para mantenerse en buen nivel es Leandro Paredes, futbolista que regresó desde Europa para hacerse cargo del fútbol que hace años le falta al Xeneize y que no ha tenido problemas en asumir ese protagonismo incluso cuando las urgencias del equipo hacen que a más de uno le queme la pelota en los pies.

Si Miguel Ángel Russo parecía haber encontrado el equipo después de tres prestaciones exitosas ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi; la previa del duelo del próximo domingo ante Newell’s en La Bombonera vuelve a tener a jugadores que han puesto en riesgo su lugar en el equipo titular por bajos rendimientos y a otros que luchan por ganarse la confianza del DT.

En relación a estos últimos, llamó la atención el “like” que Leandro Paredes dio desde su cuenta personal de Instagram a una publicación que destacó la tarea que viene cumpliendo con la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 Milton Delgado, un futbolista en el que Fernando Gago había depositado enormes expectativas pero que perdió mucho terreno con el cambio de mando.

El posteo que se llevó el "like" de Paredes.

El posteo de Planeta Boca Juniors destacó al juvenil como “amo y señor del mediocampo de la Selección Argentina” al cabo de dos partidos, ambos con victoria ante Cuba y Australia; algo que el campeón del mundo en Qatar validó con su reacción pública.

Russo, en cambio, parece priorizar la experiencia a la hora de pensar la mitad de la cancha del Xeneize. Pretendió hacer eje a Ander Herrera en el Mundial de Clubes, pero el vasco se lesionó durante el debut. Ya con Paredes en el equipo, terminó encontrando en Rodrigo Battaglia a un socio que aportó soluciones y que incluso incrementó su nivel individual.

Paredes ya había elogiado a Delgado

Antes que tuviera lugar su regreso a Boca, cuando todavía estaba vinculado a la Roma, Leandro Paredes ya había manifestado su gusto personal por el juego de Milton Delgado en un análisis del equipo al que nunca perdió de vista durante su largo recorrido en Europa.

“A Milton Delgado lo veo muy bien, lo vi jugar dos o tres partidos por tele y también cuando jugamos en cancha de Huracán por lo de Bahía Blanca. No lo había visto nunca personalmente y juega muy bien: es muy inteligente y trata de jugar vertical. Ojalá que siga creciendo e intentando mejorar”, había dicho sobre el juvenil en una entrevista concedida a Los Edul.

