El emotivo discurso de Lionel Scaloni para despedir a Miguel Ángel Russo: “Dejó una huella imborrable”

El entrenador de la Selección Argentina recordó la trágica noticia sobre el director técnico de Boca y le dedicó unas palabras.

Por Nahuel De Hoz

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina.
En la previa del encuentro de este viernes entre la Selección Argentina y Venezuela por un amistoso internacional, Lionel Scaloni optó por referirse a la cuestión que mantiene al mundo del fútbol en luto. En cuanto al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se encargó de dedicarle algunas palabras y recordarlo en el comienzo de la conferencia de prensa protocolar.

Es que este miércoles, el país recibió la triste noticia de que el director técnico de Boca había perdido la vida, mientras se encontraba en una delicada situación que incluía internación domiciliaria. Bien cabe destacar que durante la jornada del jueves se lleva a cabo el velorio en el hall principal de La Bombonera durante todo el día y tiene duración hasta la mañana del viernes.

Lo cierto es que Scaloni se refirió a la dolorosa partida de Russo antes de empezar con la conferencia de prensa en Miami. “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede es duro”, manifestó el DT campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 sobre el entrenador del Xeneize.

En cuanto al momento en el que recibieron la triste noticia, agregó: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento y quedamos un poco descolocados, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio, que lo teníamos que hacer. Estamos muy tristes. Es una noticia que después de eso no hay nada más importante”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex futbolista amplió su discurso al respecto. “Dejó una huella imborrable y un gran legado en el fútbol“, sentenció sobre la importancia de Miguel, que trasciende los clubes y hasta países. Para cerrar su mensaje, también se tomó el tiempo para su círculo íntimo. “Le mando un gran abrazo a toda su familia y seres queridos“, culminó.

El mensaje de Lionel Messi a Miguel Ángel Russo

A través de un posteo en su cuenta personal de Instagram, Lionel Messi no se quedó atrás y se sumó a los saludos en relación a la muerte de Miguel Ángel Russo. El astro albiceleste de Inter Miami publicó una historia con el fondo negro y, en letras blancas, escribió: “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana“.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

