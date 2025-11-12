El reconocido streamer que puso a Riquelme por encima de Messi y expuso los motivos: “Es un símbolo comparable con Perón”

Las discusiones sobre los mejores futbolistas de la historia continuarán hasta el fin de la existencia humana. Nunca nadie se pondrá de acuerdo con ello, y las opiniones serán completamente subjetivas. Pero en las últimas horas, hubo un nuevo participante que se subió al ring: Juan Román Riquelme.

Así como hay quienes que colocan a Diego Maradona y Lionel Messi en la cima de todos, también existen aquellos que mencionan a Pelé, Johan Cruyff, Ronaldo o Alfredo Di Stéfano. Pero en la actualidad, donde los streamers se transformaron en formadores de opiniones, hay muchísimo público del otro lado que le prestan atención a lo que dicen asiduamente.

En este caso, Gustav Salvestrini, no solo colocó al ahora presidente de Boca por encima del capitán de la Selección Argentina, sino que también lo comparó con históricas figuras de nuestro país como Ernesto ‘Che’ Guevara o Juan Domingo Perón. “Me parece que Riquelme es uno de los cinco mejores jugadores de la Argentina, también. Para mí, Maradona viene primero, después viene Riquelme, después viene Messi…”, exclamó en diálogo con 805 Stream, el programa que conduce Germán Bellizzi.

Ante la sorpresa del periodista con pasado en TyC Sports, el hijo de Orlando Salvestrini, histórico contador de Mauricio Macri, ex director de Pago Fácil y hombre fuerte del grupo SOCMA, redobló la apuesta: “Lo pongo por sobre Messi porque no jugó con los mismos jugadores que él. Messi jugaba con Busquets, con Suárez, con Pedro y con Neymar, y con todos esos… Y Riquelme jugaba con Gigliotti y Riaño. Entonces, hay una gran diferencia en eso. Me parece que Riquelme era un mago, era más que Zidane. A ese nivel“.

“Riquelme es un símbolo. Lo podés comparar con Maradona, con el Indio Solari, con el Che Guevara, hasta con Juan Domingo Péron. Mirá lo que te estoy diciendo”, entonó para describir la importancia, a lo largo y a lo ancho de la historia de la República Argentina, de dichas figuras que trascienden cualquier tipo de índole. “Riquelme es un tipo que va más allá de todo, es un ser místico. Es un tipo con códigos, un código distinto”, agregó.

¿Quién es Gustav Salvestrini?

No solo es hijo de Orlando Salvestrini, quien fue vocal de Boca (además fue tesorero de la institución durante la presidencia de Mauricio Macri) y también formó parte de la Comisión de Transparencia de la Conmebol. Gustav, nacido en Estados Unidos, trabajó en el Xeneize gracias a la portación de apellido, al igual que en el Ministerio de Modernización dentro de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto.

Publicidad

Publicidad

ver también Juan Román Riquelme festejó el Superclásico con Dua Lipa y Franco Colapinto la invitó a una carrera de Fórmula 1

ver también El récord que logró Boca después de ganarle el Superclásico a River

El streamer, durante su etapa como empleado del club de La Ribera, durante un año y medio estuvo dentro del área de marketing gracias a su licenciatura, según indica dentro de su cuenta de LinkedIn. Más tarde, su vida cambió por completo para alcanzar su vida actual, donde ya estuvo en Laca Stream y ahora se desempeña en Picado TV.

DATOS CLAVES