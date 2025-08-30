Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El mejor jugador de la historia del fútbol según Carlos Bianchi: “No volveremos a ver uno así”

El Virrey dio su veredicto acerca de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Por Joaquín Alis

Carlos Bianchi, el entrenador más consagrado de la historia de Boca
© GettyCarlos Bianchi, el entrenador más consagrado de la historia de Boca

Como jugador y como entrenador, Carlos Bianchi mantiene un legado en el fútbol argentino e internacional con pergaminos difíciles de alcanzar a nivel histórico. Siendo DT dejó legado en Boca y en Vélez, con quienes conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental; mientras que como jugador se convirtió un goleador histórico en Stade de Reims y PSG.

Por ende, el Virrey es palabra autorizada para hablar de fútbol, y más si la referencia es su opinión para determinar al mejor jugador de la historia. Sobre eso, el ex DT nacido en Villa Real habló en más de una ocasión y se la jugó sin vueltas.

Tanto en 2012 como en 2018, Carlos Bianchi reveló que, para él, el mejor jugador de la historia es ni más ni menos que Lionel Messi. En reiteradas oportunidades, el Virrey se refirió a Leo como el máximo estandarte histórico, incluso cuando el rosarino era discutido o resistido por el pueblo argentino y mundial.

Allá por el 2018, Bianchi opinó que Messi “es el mejor de todos los tiempos, aunque no llegue a ganar el Mundial“. En paralelo con eso, unos años más tarde, el ex DT de Boca y de Vélez soltó: “No volveremos a ver un jugador como Messi“.

Si hace un tiempo lo consideraba a Messi como el mejor de la historia, luego de haber ganado lo que consiguió a nivel clubes y selecciones Bianchi considera aún más fuerte el dominio de Leo sobre el resto a nivel histórico.

Leo Messi, el mejor de la historia para Bianchi

Leo Messi, el mejor de la historia para Bianchi

Publicidad

Todo lo que consiguió Messi en su carrera y desde las declaraciones de Bianchi

Desde la frase de Bianchi en 2018, la vida de Leo Messi cambió estrepitosamente. Tres años y medio más tarde se iría del Barcelona para sumarse al PSG, donde el Virrey es ídolo, atravesaría dos temporadas allí y se marcharía a Inter Miami para los años finales de su carrera. En el plano de la Selección, se le daría lo que siempre buscó al conseguir levantar el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

En total, y solamente hasta la actualidad, Leo suma 1162 partidos entre clubes, selección mayor y juvenil, y ha convertido 897 goles en total. De yapa, dio 436 asistencias y ganó ni más ni menos que 45 títulos en toda su carrera.

Marcelo Bielsa solo necesitó tres palabras para comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi

ver también

Marcelo Bielsa solo necesitó tres palabras para comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi

＂Messi es como Thanos de los Vengadores＂

ver también

＂Messi es como Thanos de los Vengadores＂

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Julio Marchant, en exclusiva: de un Boca campeón del mundo a su rol como director del Madre de Ciudades de Santiago
Entrevista

Julio Marchant, en exclusiva: de un Boca campeón del mundo a su rol como director del Madre de Ciudades de Santiago

Bianchi lo subió a Primera, fue campeón con Basile y se retiró a los 31 años: “El Mundo Boca es lo más lindo que hay”
Entrevista

Bianchi lo subió a Primera, fue campeón con Basile y se retiró a los 31 años: “El Mundo Boca es lo más lindo que hay”

Mientras Boca define su nuevo técnico, Carlos Bianchi sorprendió con su reaparición pública
Boca Juniors

Mientras Boca define su nuevo técnico, Carlos Bianchi sorprendió con su reaparición pública

En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal
Fútbol Internacional

En Barcelona destrozaron a Mastantuono por su nivel en Real Madrid y limitan la comparación con Lamine Yamal

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo