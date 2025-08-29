Marcelo Bielsa solo necesitó tres palabras para comparar a Lamine Yamal con Lionel Messi

A menos de una semana de definir su suerte de cara a la participación en el Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, dialogó con la prensa en una extensa conferencia, palpitando los duelos frente a Chile y Perú, sus últimos dos rivales en las Eliminatorias.

Mientras dialogaba con la prensa, Bielsa se animó a explicar la importancia del jugar rápido en el fútbol y, en ese contexto, se tomó un momento para destacar que hay formas de romper los ‘principios de ataque’ y que para ello se necesita un jugador como Lionel Messi… o como Lamine Yamal, a quien comparó con el astro argentino.

Bielsa cree que Yamal, como Messi, es un jugador que puede romper los principios de ataque.

“Hoy jugar rápido es muy importante; el fútbol tiene una cosa muy difícil: desequilibrar para atacar”, inició el entrenador. “El principio del ataque es que mientras menos jugadores haya entre la pelota y el arco rival, más opciones tenes de crear peligro”, explicó. Allí fue cuando surgieron los nombres de Messi y Yamal en la conversación.

“La alternativa a eso es gambetear, si tenés un jugador como el wing del Barcelona [Yamal], que le das la pelota y no le importa si tiene 10 jugadores o dos jugadores frente a él, gambetea igual, ese tipo resuelve el juego ofensivo con independencia de cualquier análisis”, señaló Bielsa. “Rompe el análisis, mejora al equipo porque elimina rivales por sí mismo, sin ayuda de nadie. No necesita de grandes pases, porque le dan pases laterales, la recibe y se gambetea a todos.”

Bielsa explicó qué diferencia a Messi y Lamine Yamal de Cristiano Ronaldo o Mbappé.

Publicidad

Publicidad

“Lo mismo que Messi, lo mismo que los jugadores desequilibrantes“, destacó. “Cristiano Ronaldo o Mbappé necesitan de habilitadores, pero tanto Messi como el wing del Barcelona no necesitan de habilitadores. Son pases transversales con el rival en frente. Si usted tiene ese recurso, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento no importa”, completó.

“Argentina, la selección más regular”

Poniendo el foco ya en la definición de las Eliminatorias, con Argentina, Brasil y Ecuador ya clasificadas al Mundial 2026, Bielsa señaló la diferencia que marcaron los dirigidos por Lionel Scaloni con el resto de los seleccionados de CONMEBOL: “El equipo más regular de todos, que no tuvo ningún bache, fue Argentina“, afirmó.

Bielsa reconoció que Uruguay no estuvo a la altura de otros seleccionados en las Eliminatorias. (Getty)

Publicidad

Publicidad

“Nosotros deberíamos aspirar a que, después de los mejores equipos de Sudamérica, Uruguay se ubique allí“, destacó Bielsa. “En relación a Ecuador, no estuvimos a la altura ni conseguimos lo que consiguieron ellos. Brasil tuvo una racha negativa de cinco partidos, Colombia una de ocho, Paraguay una de seis. Venezuela también la tuvo”, continuó.

“No quiero establecer ninguna comparación porque la única comparación que tiene peso es que, después de las dos mejores selecciones de Sudamérica, Uruguay tendría que ocupar ese lugar y, eventualmente, pelear con ellos“, puntualizó Bielsa.

Y cerró diciendo: “La conclusión importante es que hay equipos que no rindieron y otros que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un período de racha negativa”. Ante Chile y Perú tendrá dos oportunidades para sellar una clasificación al Mundial que, salvo un desastre, debería estar prácticamente asegurada.

Publicidad