Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Fue campeón con Pep Guardiola en Manchester City y soltó las frases más insólitas sobre Messi: de “David Silva con esteroides” a “Thanos de los Vengadores”

Luego de compararlo con uno de sus ex compañeros en los Citiziens, llenó de elogios a Messi y lo definió como el futbolista más difícil que enfrentó.

Por Julián Mazzara

Lionel Messi, delantero de Inter Miami.
© Getty ImagesLionel Messi, delantero de Inter Miami.

A lo largo de la historia, Lionel Messi se enfrentó muchísimo a Manchester City, tanto en Barcelona como durante su etapa en Paris Saint-Germain. Incluso, antes de marcharse del cuadro catalán, se lo vinculó a la institución inglesa por la gran relación que mantiene con Pep Guardiola.

Nadie duda de que la Pulga es el mejor futbolista del mundo, aún estando alejado de las grandes ligas porque desde mediados de 2023 se encuentra en Inter Miami. Pero nunca había sido comparado con un supervillano de ciencia ficción, como fue en esta ocasión a raíz de las declaraciones de Joe Lescott.

El defensor central que pasó por Manchester City entre 2009 y 2014, y que se retiró en junio de 2017 luciendo la camiseta de Sunderland, recordó uno de los cruces que tuvo con el capitán de la Selección Argentina cuando aún defendía los colores del Blaugrana. Así como lo comparó con el español David Silva, también destacó lo difícil y fuerte que era cruzarse con el rosarino.

Él era como David Silva, pero con esteroides. Debe ver el juego tan lento y tan claro… Hubo un momento en que mi confianza estaba altísima y defendiendo 1vs1, uno sabe lo que tiene que hacer. Él debe ver el juego así, debe ver la imagen completa de cada persona y cada detalle”, comenzó diciendo. Y recordó lo que ocurrió en el momento en que fue directamente a marcarlo.

“Estoy pensando, él es mejor que yo en todo, pero no es más fuerte que yo. ‘Ok, lo voy a golpear’. Y así fue, lo golpeé en la espalda. Hizo ‘buf’ y literalmente me sostuvo sobre su espalda. Pensé: ‘Por Dios, ¿también eres fuerte? Tienes todo“, exclamó. Y luego de elogiarlo por todos los dotes físicos y futbolísticos del zurdo que es el máximo ganador en la historia de Barcelona, lo comparó con la fuerza de un supervillano muy difícil de vencer: “Era Thanos de Los Vengadores”, indicó en el podcast Beast Mode One.

Publicidad

El paso de Joe Lescott por Manchester City

Después de su estadía en Everton, donde estuvo entre 2006 y 2009, Joe Lescott llegó a Manchester City. Allí se mantuvo durante cinco temporadas y consiguió cuatro títulos. Además, afrontó 160 encuentros, anotó 9 goles y aportó 4 asistencias.

TítuloClubAño
FA CupManchester City2011
Premier LeagueManchester City2012
Capital One CupManchester City2014
Premier LeagueManchester City2014
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
El inesperado giro en el futuro del Diablito Echeverri: tras el no de Roma, un campeón de Champions acelera por su fichaje
Fútbol europeo

El inesperado giro en el futuro del Diablito Echeverri: tras el no de Roma, un campeón de Champions acelera por su fichaje

Haaland compró una nueva monstruosa camioneta y pagó una fortuna
Fútbol europeo

Haaland compró una nueva monstruosa camioneta y pagó una fortuna

Fue marginado por Pep Guardiola y expuso los motivos por los que Manchester City será campeón de la Premier: “Un buen negocio”
Noticias de la Premier League 2025

Fue marginado por Pep Guardiola y expuso los motivos por los que Manchester City será campeón de la Premier: “Un buen negocio”

Ganó 26 Grand Slams, fue número 1, negó haber asegurado su bigote por millones y produjo la ira de una leyenda del tenis: “Debería hablar menos”
Tenis

Ganó 26 Grand Slams, fue número 1, negó haber asegurado su bigote por millones y produjo la ira de una leyenda del tenis: “Debería hablar menos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo