Fue campeón con Pep Guardiola en Manchester City y soltó las frases más insólitas sobre Messi: de “David Silva con esteroides” a “Thanos de los Vengadores”

A lo largo de la historia, Lionel Messi se enfrentó muchísimo a Manchester City, tanto en Barcelona como durante su etapa en Paris Saint-Germain. Incluso, antes de marcharse del cuadro catalán, se lo vinculó a la institución inglesa por la gran relación que mantiene con Pep Guardiola.

Nadie duda de que la Pulga es el mejor futbolista del mundo, aún estando alejado de las grandes ligas porque desde mediados de 2023 se encuentra en Inter Miami. Pero nunca había sido comparado con un supervillano de ciencia ficción, como fue en esta ocasión a raíz de las declaraciones de Joe Lescott.

El defensor central que pasó por Manchester City entre 2009 y 2014, y que se retiró en junio de 2017 luciendo la camiseta de Sunderland, recordó uno de los cruces que tuvo con el capitán de la Selección Argentina cuando aún defendía los colores del Blaugrana. Así como lo comparó con el español David Silva, también destacó lo difícil y fuerte que era cruzarse con el rosarino.

“Él era como David Silva, pero con esteroides. Debe ver el juego tan lento y tan claro… Hubo un momento en que mi confianza estaba altísima y defendiendo 1vs1, uno sabe lo que tiene que hacer. Él debe ver el juego así, debe ver la imagen completa de cada persona y cada detalle”, comenzó diciendo. Y recordó lo que ocurrió en el momento en que fue directamente a marcarlo.

“Estoy pensando, él es mejor que yo en todo, pero no es más fuerte que yo. ‘Ok, lo voy a golpear’. Y así fue, lo golpeé en la espalda. Hizo ‘buf’ y literalmente me sostuvo sobre su espalda. Pensé: ‘Por Dios, ¿también eres fuerte? Tienes todo“, exclamó. Y luego de elogiarlo por todos los dotes físicos y futbolísticos del zurdo que es el máximo ganador en la historia de Barcelona, lo comparó con la fuerza de un supervillano muy difícil de vencer: “Era Thanos de Los Vengadores”, indicó en el podcast Beast Mode One.

Publicidad

Publicidad

El paso de Joe Lescott por Manchester City

Después de su estadía en Everton, donde estuvo entre 2006 y 2009, Joe Lescott llegó a Manchester City. Allí se mantuvo durante cinco temporadas y consiguió cuatro títulos. Además, afrontó 160 encuentros, anotó 9 goles y aportó 4 asistencias.