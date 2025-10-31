Es tendencia:
Boca Juniors

El referente de Boca que coqueteó con otro club a un año de la finalización de su contrato: “Jamás voy a cerrar las puertas”

A través de un stream, el futbolista de 35 años puso en duda su continuidad con la camiseta de Boca.

Por Julián Mazzara

El peruano perdió terreno en el equipo tras el Mundial de Clubes.
© Getty ImagesEl peruano perdió terreno en el equipo tras el Mundial de Clubes.

Mientras en el mundo Boca ponen la cabeza de lleno en lo que será el partido del domingo frente a Estudiantes de La Plata, poco a poco se le empieza a dar forma al mercado de pases, donde se darán muchas salidas, ya que Juan Román Riquelme buscará renovar el plantel.

Uno de los que tiene chances de marcharse es Luis Advíncula. En el último mes, desde Perú comenzó a circular la versión de que Alianza Lima desea incorporarlo para el próximo año, dado que al lateral derecho le resta una temporada dentro de su contrato.

A fines de 2026, Advíncula culminará su estadía en el Xeneize, y por el momento no hay indicios de que se renueve su contrato. Pero mientras los rumores lo vinculan con el elenco de su país, en las últimas horas se viralizó un adelanto de la entrevista que brindó en el podcast Enfocados, de Perú.

“Jamás voy a cerrar las puertas a nadie”, respondió con firmeza cuando se le consultó si alguna vez se le cruzó por la cabeza jugar en el blanquiazul. Automáticamente, uno de los panelistas, a modo de broma, soltó: “Entonces, vas a ir”. Cabe destacar que solamente es un breve adelanto con algunas declaraciones y que la entrevista completa se verá este domingo, pero la posibilidad de emigrar ya comenzó a tomar repercusión en su tierra, como así también en Brandsen 805.

La postura de Alianza Lima sobre fichar a Luis Advíncula

Franco Navarro, el director deportivo de Alianza Lima, a principio de octubre se refirió a esta cuestión recientemente. “Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional”, expresó en primer lugar.

"Mi intención era quedarme": Agustín Rossi habló de su salida de Boca y apuntó contra Jorge Amor Ameal

“Mi intención era quedarme”: Agustín Rossi habló de su salida de Boca y apuntó contra Jorge Amor Ameal

El desalentador panorama de Edinson Cavani para el duelo de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

El desalentador panorama de Edinson Cavani para el duelo de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

Ya más en profundidad, el dirigente reveló: “Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales”. Luego, añadió: “Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis“.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Atento Boca: la nueva propuesta que recibió Ayrton Costa para disputar el Mundial 2026 con otra selección
Boca Juniors

Atento Boca: la nueva propuesta que recibió Ayrton Costa para disputar el Mundial 2026 con otra selección

Facundo Mura se iría libre tras la eliminación ante Flamengo
Fútbol Argentino

Facundo Mura se iría libre tras la eliminación ante Flamengo

A falta de cuatro carreras, Alpine ya sabe los millones que le dará la Fórmula 1 por la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly
FÓRMULA 1

A falta de cuatro carreras, Alpine ya sabe los millones que le dará la Fórmula 1 por la temporada de Franco Colapinto y Pierre Gasly

La decisión de Úbeda con Zenón de cara al Superclásico
Boca Juniors

La decisión de Úbeda con Zenón de cara al Superclásico

