El referente de Boca que coqueteó con otro club a un año de la finalización de su contrato: “Jamás voy a cerrar las puertas”

Mientras en el mundo Boca ponen la cabeza de lleno en lo que será el partido del domingo frente a Estudiantes de La Plata, poco a poco se le empieza a dar forma al mercado de pases, donde se darán muchas salidas, ya que Juan Román Riquelme buscará renovar el plantel.

Uno de los que tiene chances de marcharse es Luis Advíncula. En el último mes, desde Perú comenzó a circular la versión de que Alianza Lima desea incorporarlo para el próximo año, dado que al lateral derecho le resta una temporada dentro de su contrato.

A fines de 2026, Advíncula culminará su estadía en el Xeneize, y por el momento no hay indicios de que se renueve su contrato. Pero mientras los rumores lo vinculan con el elenco de su país, en las últimas horas se viralizó un adelanto de la entrevista que brindó en el podcast Enfocados, de Perú.

“Jamás voy a cerrar las puertas a nadie”, respondió con firmeza cuando se le consultó si alguna vez se le cruzó por la cabeza jugar en el blanquiazul. Automáticamente, uno de los panelistas, a modo de broma, soltó: “Entonces, vas a ir”. Cabe destacar que solamente es un breve adelanto con algunas declaraciones y que la entrevista completa se verá este domingo, pero la posibilidad de emigrar ya comenzó a tomar repercusión en su tierra, como así también en Brandsen 805.

La postura de Alianza Lima sobre fichar a Luis Advíncula

Franco Navarro, el director deportivo de Alianza Lima, a principio de octubre se refirió a esta cuestión recientemente. “Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional”, expresó en primer lugar.

Ya más en profundidad, el dirigente reveló: “Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales”. Luego, añadió: “Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis“.

