Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

En 5 palabras, Miguel Ángel Russo definió la mayor virtud que tiene Independiente Rivadavia, el próximo rival de Boca

En el Xeneize quieren cuidarse de un aspecto letal que tienen los mendocinos.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
© Getty ImagesMiguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Después de lo que fue el empate frente a Racing, que sumó el decimosegundo juego sin victorias para Boca, el plantel que lidera Miguel Ángel Russo está preparándose para visitar el domingo a Independiente Rivadavia bajo el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Russo sabe que el Xeneize debe mejorar en cuanto a lo futbolístico, aunque en la última presentación se vieron momentos de crecimiento. Algo totalmente distinto a lo que mostraron en las actuaciones previas. Mientras transcurren las prácticas, donde el DT comenzó la semana con trabajos tácticos defensivos, se supo qué es lo que piensa respecto a su rival.

Durante las últimas horas, el periodista Augusto César notificó en ESPN que el estratega de Boca está muy atento a lo que puedan hacer los jugadores de la Lepra, y considera que tienen una virtud que los destacan por sobre el resto de los clubes del fútbol argentino.

Tras indicar que realizó cambios en la línea defensiva, el cronista que está en el día a día de Boca aseguró que para el cuerpo técnico, Independiente Rivadavia es “el equipo que mejor contraataca” dentro de todo el campeonato doméstico, por lo que priorizará anular a jugadores como Sebastián Villa, Juan Barbieri y Álex Arce.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia y ex Boca.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia y ex Boca.

¿Qué canal pasa Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura?

El partido Independiente Rivadavia vs. Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura se disputará el domingo 17 de agosto, a las 20:30, y tendrá la transmisión exclusiva de ESPN Premium. Será arbitrado por Pablo Dóvalo, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

Lee también
Tras el empate ante Racing, Russo le dio el día libre al plantel
Boca Juniors

Tras el empate ante Racing, Russo le dio el día libre al plantel

Boca hoy: Russo sorprendió con una decisión post Racing, críticas en Europa por la crisis deportiva y más
Boca Juniors

Boca hoy: Russo sorprendió con una decisión post Racing, críticas en Europa por la crisis deportiva y más

Tras el empate con Racing, Boca puede quedar último en la Zona A del Torneo Clausura: cómo lo evita
Boca Juniors

Tras el empate con Racing, Boca puede quedar último en la Zona A del Torneo Clausura: cómo lo evita

La sorpresiva nueva faceta de Novak Djokovic: compró un club de fútbol junto a dos ex pilotos de la Fórmula 1
Tenis

La sorpresiva nueva faceta de Novak Djokovic: compró un club de fútbol junto a dos ex pilotos de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo