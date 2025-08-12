En 5 palabras, Miguel Ángel Russo definió la mayor virtud que tiene Independiente Rivadavia, el próximo rival de Boca

Después de lo que fue el empate frente a Racing, que sumó el decimosegundo juego sin victorias para Boca, el plantel que lidera Miguel Ángel Russo está preparándose para visitar el domingo a Independiente Rivadavia bajo el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Russo sabe que el Xeneize debe mejorar en cuanto a lo futbolístico, aunque en la última presentación se vieron momentos de crecimiento. Algo totalmente distinto a lo que mostraron en las actuaciones previas. Mientras transcurren las prácticas, donde el DT comenzó la semana con trabajos tácticos defensivos, se supo qué es lo que piensa respecto a su rival.

Durante las últimas horas, el periodista Augusto César notificó en ESPN que el estratega de Boca está muy atento a lo que puedan hacer los jugadores de la Lepra, y considera que tienen una virtud que los destacan por sobre el resto de los clubes del fútbol argentino.

Tras indicar que realizó cambios en la línea defensiva, el cronista que está en el día a día de Boca aseguró que para el cuerpo técnico, Independiente Rivadavia es “el equipo que mejor contraataca” dentro de todo el campeonato doméstico, por lo que priorizará anular a jugadores como Sebastián Villa, Juan Barbieri y Álex Arce.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia y ex Boca.

¿Qué canal pasa Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura?

El partido Independiente Rivadavia vs. Boca por la fecha 5 del Torneo Clausura se disputará el domingo 17 de agosto, a las 20:30, y tendrá la transmisión exclusiva de ESPN Premium. Será arbitrado por Pablo Dóvalo, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura