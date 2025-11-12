En medio de su gran presente en Boca, Lautaro Di Lollo sueña con la Selección Argentina y se reflejó en un referente: “Me encanta cómo juega”

Boca Juniors superó la tormenta y atraviesa un momento de calma tras asegurar la clasificación a la Copa Libertadores. El equipo se prepara para pelear el título en el Torneo Clausura y parte del éxito se debe a la continuidad de varios futbolistas como titulares.

El caso de Lautaro Di Lollo es uno de ellos. El defensor central comenzó a ser una pieza importante en este 2025 y, desde el Mundial de Clubes hacia acá, se convirtió en el primer zaguero de forma inamovible. El de 22 años fue el denominador común de más de una dupla y hoy está sólido junto a Ayrton Costa en la última línea.

En ese contexto, el defensor campeón de la Libertadores y la Intercontinental Sub 20 dialogó con CEF en AZZ, dónde visualizó la posibilidad de jugar en la Selección Argentina en un futuro cercano y se mostró preparado para afrontar la oportunidad si Lionel Scaloni levanta el teléfono.

“La verdad es que es un sueño muy grande para mí la Selección, tratar de llegar ahí sería lo mejor. Hay que trabajar para cuando toque estar preparado de la mejor forma y poder cumplir”, destacó Di Lollo, que resaltó sus ganas de representar al país, algo que ya hizo en la Sub 20.

Lautaro Di Lollo junto a Leandro Paredes. (Foto: Getty)

Además, abordó la posibilidad de formar parte de la lista para el Mundial 2026: “No sé. Es una oportunidad que puede llegar en cualquier momento. Hay que estar preparado de la cabeza y bien físicamente, para cuando llegue la oportunidad, estar a la altura del Cuti (Romero) y de los centrales que están ahí que son muy buenos jugadores”.

Publicidad

Publicidad

Incluso, reveló que se refleja en el defensor de Tottenham, a quién admira y sigue de cerca para aprender sus movimientos: “Yo lo miro al Cuti ahí en la Premier y es un crack. Me encanta cómo juega, mete y sale jugando. Hay que mirar a los grandes jugadores”.

ver también Leandro Paredes ilusionó a Boca con la llegada de Neymar para jugar la Copa Libertadores: “Lo esperamos”

Los números de Lautaro Di Lollo en 2025

En lo que va del año, Di Lollo logró afianzarse como primer defensor central y ya acumula 29 compromisos entre todas las competencias. El zaguero de 22 años aportó además 3 goles.

DATOS CLAVE

Lautaro Di Lollo declaró que la Selección Argentina de Scaloni es un “sueño muy grande” para él.

declaró que la de es un “sueño muy grande” para él. El defensor de Boca ve la posibilidad de formar parte de la lista para el Mundial 2026 .

ve la posibilidad de formar parte de la lista para el . Lautaro Di Lollo se refleja en el defensor del Tottenham, el “Cuti” Romero, al que admira.

Publicidad