Es tendencia:
logotipo del encabezado
SELECCIÓN ARGENTINA

En medio de su gran presente en Boca, Lautaro Di Lollo sueña con la Selección Argentina y se reflejó en un referente: “Me encanta cómo juega”

El defensor central del Xeneize se adueñó del puesto y se refirió a la posibilidad de disputar el Mundial 2026.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Di Lollo, defensor de Boca.
© GettyLautaro Di Lollo, defensor de Boca.

Boca Juniors superó la tormenta y atraviesa un momento de calma tras asegurar la clasificación a la Copa Libertadores. El equipo se prepara para pelear el título en el Torneo Clausura y parte del éxito se debe a la continuidad de varios futbolistas como titulares.

El caso de Lautaro Di Lollo es uno de ellos. El defensor central comenzó a ser una pieza importante en este 2025 y, desde el Mundial de Clubes hacia acá, se convirtió en el primer zaguero de forma inamovible. El de 22 años fue el denominador común de más de una dupla y hoy está sólido junto a Ayrton Costa en la última línea.

En ese contexto, el defensor campeón de la Libertadores y la Intercontinental Sub 20 dialogó con CEF en AZZ, dónde visualizó la posibilidad de jugar en la Selección Argentina en un futuro cercano y se mostró preparado para afrontar la oportunidad si Lionel Scaloni levanta el teléfono.

“La verdad es que es un sueño muy grande para mí la Selección, tratar de llegar ahí sería lo mejor. Hay que trabajar para cuando toque estar preparado de la mejor forma y poder cumplir”, destacó Di Lollo, que resaltó sus ganas de representar al país, algo que ya hizo en la Sub 20.

Lautaro Di Lollo junto a Leandro Paredes. (Foto: Getty)

Lautaro Di Lollo junto a Leandro Paredes. (Foto: Getty)

Además, abordó la posibilidad de formar parte de la lista para el Mundial 2026: “No sé. Es una oportunidad que puede llegar en cualquier momento. Hay que estar preparado de la cabeza y bien físicamente, para cuando llegue la oportunidad, estar a la altura del Cuti (Romero) y de los centrales que están ahí que son muy buenos jugadores”.

Publicidad

Incluso, reveló que se refleja en el defensor de Tottenham, a quién admira y sigue de cerca para aprender sus movimientos: “Yo lo miro al Cuti ahí en la Premier y es un crack. Me encanta cómo juega, mete y sale jugando. Hay que mirar a los grandes jugadores”.

Leandro Paredes ilusionó a Boca con la llegada de Neymar para jugar la Copa Libertadores: “Lo esperamos”

ver también

Leandro Paredes ilusionó a Boca con la llegada de Neymar para jugar la Copa Libertadores: “Lo esperamos”

Los números de Lautaro Di Lollo en 2025

En lo que va del año, Di Lollo logró afianzarse como primer defensor central y ya acumula 29 compromisos entre todas las competencias. El zaguero de 22 años aportó además 3 goles.

DATOS CLAVE

  • Lautaro Di Lollo declaró que la Selección Argentina de Scaloni es un “sueño muy grande” para él.
  • El defensor de Boca ve la posibilidad de formar parte de la lista para el Mundial 2026.
  • Lautaro Di Lollo se refleja en el defensor del Tottenham, el “Cuti” Romero, al que admira.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Boca hoy: Cavani quiere estar contra River, Inter Miami busca a dos titulares y más
Boca Juniors

Boca hoy: Cavani quiere estar contra River, Inter Miami busca a dos titulares y más

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026
Boca Juniors

Los dos jugadores de Boca que Inter Miami quiere fichar para la temporada 2026

Jugador x Jugador de Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Jugador x Jugador de Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura

Los 50 jugadores que más dinero deberían ganar, según CIES: el puesto de Julián Álvarez y la ausencia de Messi
Fútbol Internacional

Los 50 jugadores que más dinero deberían ganar, según CIES: el puesto de Julián Álvarez y la ausencia de Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo