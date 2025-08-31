Es tendencia:
La tajante decisión de Aston Villa con Dibu Martínez para el partido vs. Crystal Palace en medio de su posible venta a Manchester United

Los Red Devils ya acordaron condiciones con el arquero argentino y avanzan contrarreloj para cerrar su transferencia desde Los Villanos.

Por Juan Ignacio Portiglia

El arquero ya habría aceptado los términos de Manchester United.
A falta de un día para el cierre del mercado de fichajes, Manchester United se convenció de la necesidad de contratar a un arquero de jerarquía y pisó el acelerador para quedarse con Emiliano Martínez luego de desistir de su contratación por considerar demasiado elevado el monto de 50 millones de euros que exige Aston Villa.

Un nuevo mal inicio de temporada, con actuaciones poco convincentes de los dos principales arqueros que Ruben Amorim tiene a disposición, Altay Bayindir y André Onana, cambió por completo ese parecer y según avanzó el periodista Fabrizio Romano la directiva de los Red Devils ya llegó a un acuerdo con el arquero.

Resta, entonces, resolver contrarreloj la transferencia con Aston Villa, que en ese marco tomó la decisión de que Dibu no forme parte del partido de este domingo como local ante Crystal Palace, por la tercera fecha de la Premier League. Confirmada ya la formación de Los Villanos, Marco Bizot será el titular y Sam Proctor, de 18 años, se sentará como relevo en el banco de suplentes.

Que Unai Emery haya prescindido de Emiliano Martínez este domingo es un indicador de que Manchester United va en serio por él, pues podría corresponder a la certeza de que se concretará su venta en las próximas horas o a que el propio Dibu podría estar ejerciendo presión para que así sea.

Cabe recordar que en los últimos días también desde Galatasaray habían avanzado por el fichaje del arquero de la Selección Argentina como refuerzo para disputar la fase de liga de la Champions League, interés que sin embargo no era tan atractivo para Dibu.

¿Eliminatorias y nuevo destino?

Este mismo domingo, Emiliano Martínez iba a quedar liberado por Los Villanos para emprender rumbo a Argentina y reportar a las órdenes de Lionel Scaloni de cara a la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL rumbo a un Mundial de 2026 para el que la Selección hace rato selló boleto.

Si bien su presencia no es ninguna novedad, sí lo es el hecho de que una vez cumplido su deber Dibu ya no vuele rumbo a la ciudad de Birmingham sino a Manchester, para comenzar a trabajar con Ruben Amorim e intentar revertir el mal presente de los Red Devils.

Con Argentina, Martínez enfrentará el jueves 4 a Venezuela en condición de local y el martes 9 a Ecuador como visitante.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

