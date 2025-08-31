Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”

Luego de una gran temporada con el Barcelona, en la que ganó LaLiga y llegó a las semifinales de la UEFA Champions League, Lamine Yamal no solo fue nominado para ganar el Balón de Oro, galardón que pelea mano a mano con Ousmane Dembelé, sino que también heredó el dorsal 10 de su equipo.

En medio de esta disputa por el premio al mejor jugador del mundo, el delantero español de 18 años recibió un particular guiño por parte de Lionel Messi. El mismo, fue en las redes sociales, luego de que el argentino le de like a un posteo en el que los destaca a los dos por sus similitudes a la hora de jugar.

Es que, un usuario de Instagram (Dpg_producciones), publicó un video para anunciar la confirmación de Lamine Yamal como el nuevo 10 del Barcelona y allí el futbolista del Inter Miami likeó el posteo, afirmando que el español es el heredero correcto para utilizar su histórico dorsal.

Además, en el pie de esta publicación, el usuario escribió “Del 10 Messi… al 10 Lamine, el futuro del Barça está en buenas manos”, en una clara referencia de que la Pulga confía en el futbolista de 18 años como el nuevo 10 del club y que podrá dejar una huella en la institución.

El like de Messi a un posteo sobre Lamine Yamal.

De cara a la pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal es uno de los dos máximos candidatos a quedárselo, junto a Dembelé. En caso de obtenerlo, será el primero en su carrera. Cabe destacar que en la temporada pasada ganó el Premio Kopa y el Golden Boy 2024 al mejor jugador sub 20 del mundo.

Hansi Flick destacó a Lamine Yamal

El entrenador del Barcelona se refirió al nuevo 10 de su equipo y le dejó un gran elogio. “Es un absoluto genio, especialmente a su edad. Con 18 años decide los partidos él solo”, abrió el técnico alemán, que no dudó en ubicarlo ya como una pieza determinante dentro del blaugrana.

“Está en un buen camino, también es muy inteligente, pero por supuesto sigue siendo muy joven y tiene que aprender de los demás. Nosotros lo apoyamos”, comentó. Y agregó: “Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás”.

