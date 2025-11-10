Boca venció a River en la Bombonera por 2 a 0 en lo que fue el Superclásico número 265. Con goles de Exequiel Zeballos (condecorado como el mejor jugador del partido) y de Miguel Merentiel, el Xeneize sumó su triunfo número 93 sobre su eterno rival y al mismo tiempo consiguió subirse a la cima de la tabla de posiciones del Grupo A de Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Mientras que el Millonario, que tenía la ilusión tanto de cortar con su racha de derrotas como de seguir arrimándose al club azul y oro en el historial, cayó a la sexta ubicación de la Zona B y se mantiene a la espera de los últimos partidos del calendario de Deportivo Riestra y Argentinos Juniors para saber si puede clasificar a la Copa Libertadores del año que viene.

Todo este escenario, y el Superclásico en sí, como suele suceder, generó gran expectación y repercusión a nivel mundial. A tal punto que la FIFA, en sus cuentas de redes sociales, cortó con sus publicaciones referidas a la Copa Mundial masculina Sub 17 de Qatar, el Mundial femenino Sub 17 de Marruecos y a los premios The Best para destacar el resultado favorable de Boca frente a River.

”El pueblo y el Carnaval”, fue la descripción del posteo que hizo la entidad con base en Zurich, a pocos minutos del triunfo del equipo de Claudio Úbeda sobre el de Marcelo Gallardo, encima de una imagen en la que se lo ve a Exequiel Zeballos celebrando con parte de la hinchada luego del 1 a 0 que anotó en el cierre del primer tiempo.

La publicación de la FIFA respecto a la victoria de Boca sobre River.

Tal reacción, por cierto, se encuentra entre publicaciones relacionadas a la definición del tercer puesto del Mundial Femenino Sub 17 entre México y Brasil y a la consagración de Corea del Norte que derrotó 3 a 0 a su par de Países Bajos.

¿Cómo sigue la actividad de Boca y River?

Tras el Superclásico de este domingo 9 de noviembre, Boca volverá a jugar de local frente a Tigre este domingo 16 de noviembre por la última fecha de la etapa regular del Torneo Clausura 2025. En tanto que River, en la misma jornada, visitará el José Amalfitani para medirse a Vélez.

El Xeneize ya está clasificado a los Octavos de Final del certamen local, mientras que el Millonario precisa de un triunfo para asegurar su lugar en la siguiente instancia. Incluso, si empate y Talleres y San Martín de San Juan lo superan, puede llegar a quedar en la octava colocación y podría enfrentar a Boca.