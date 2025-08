Fue campeón del mundo con Boca y rechazó un hipotético llamado de Riquelme para sumarse al Consejo de Fútbol: “Hay diferencias”

Boca está atravesando uno de sus peores momentos en la historia. No consigue un triunfo desde hace 11 partidos, Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo separaron a varios jugadores del plantel y ahora el presidente quiere modificar al Consejo de Fútbol.

A lo largo de los últimos días, apareció un ex futbolista del Xeneize con chances de llegar al cargo: Carlos Navarro Montoya. Pero su regreso al club no es seguro. En el mientras tanto, además de opinar del presente institucional y deportivo, fue Jorge Ribolzi quien se refirió a un hipotético llamado para ocupar un cargo importante.

En diálogo con TyC Sports, el campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1977 fue tajante y apuntó contra el máximo ídolo del club de La Ribera y descartó de lleno un posible acercamiento: “Si me llama Riquelme para ser parte del Consejo de Fútbol, primero le agradecería por Boca y con muchísimo respeto le diría que no, porque hay diferencias, hay cosas que uno a esta altura de mi vida no estoy para eso, si tomara decisiones, ¿sabés cuánto duro?“, exclamó.

“Para cambiar, hay que hacer autocrítica y darse cuenta en qué se equivocaron, hicieron cosas bien, pero si Riquelme no cambia, de ahí para abajo no va a cambiar nadie. ¿Es difícil de entender eso?”, amplió el Ruso, quien también obtuvo títulos formando parte del cuerpo técnico que lideró Alfio Basile entre 2005 y 2006.

Jorge Ribolzi, ex jugador y ayudante de campo en Boca. (Foto: Prensa Boca)

Por otra parte, recordó una frase del mítico presidente que tuvo la institución entre los años 1960 y 1980, que fue su segundo paso como máximo dirigente tras haber tenido un primer mandato en 1955: “¿Qué nos dijo el ‘Puma’ Armando cuando llegamos a Boca? ‘Muchachos, lo más importante acá, es la camiseta de Boca, está por encima de todos nosotros’, lo dijo Alberto J. Armando”. Y luego amplió.

“Cuando pasás de jugador a DT, pensás que por tus años de vestuario, pensás que es simple y no lo es, es otro rol, otro lugar, imaginate si pasás a dirigente… con un agravante: la política está metida en Boca y nadie lo dice, eso ensucia y jode“, cerró Ribolzi, quien a sus 81 años no tiene pensado volver al ambiente futbolístico bajo ningún punto de vista.

¿Quiénes integran actualmente el Consejo de Fútbol?

En la actualidad, el Consejo de Fútbol está conformado por cuatro exfutbolistas del Xeneize: Mauricio Serna, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez. En un principio, el grupo lo integraban los últimos tres, hasta que “Chicho” se sumó a mediados de 2022.

Las caras visibles en el día a día son Serna, Cascini y Delgado, ya que Bermúdez se fue a Colombia a comienzos de 2023 y pasó a cumplir otras funciones a distancia. El Patrón, que supo ser la cara más visible del CDF en el inicio de la gestión de Riquelme , fue visto por última vez acompañando al club el 4 de noviembre de 2023, en la final de Copa Libertadores que Boca perdió ante Fluminense.

