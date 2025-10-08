Es tendencia:
Fue clave para la goleada de Argentina sobre Nigeria y los hinchas de Boca estallaron: “No sé cómo no tiene minutos”

Por medio de las redes sociales, los hinchas de Boca destacaron su actuación y estallaron porque no tiene rodaje con Claudio Úbeda.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de Boca llenaron de elogios a Milton Delgado.
Los hinchas de Boca llenaron de elogios a Milton Delgado.

Por los octavos de final del Mundial de Chile Sub 20, la Selección Argentina aplastó a Nigeria y ahora tendrá que enfrentarse a su par de México, el sábado 11 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En lo que fue la goleada por 4-0, hubo una gran actuación de los juveiles de Boca y provocaron el estallido de los hinchas.

A través de las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Tanto por Milton Delgado como por Dylan Gorosito, quienes aportaron una asistencia cada uno, los comentarios fueron positivos para con ellos, pero no así con el cuerpo técnico que lidera Miguel Ángel Russo y en el que Claudio Úbeda está a cargo tras la internación domiciliaria que tiene el entrenador.

“Qué jugador Milton Delgado. No sé cómo en este Boca tan deplorable no tiene minutos”, escribió el usuario @ElMeralith a través de Twitter. Pero no fue el único simpatizante xeneize que pidió mayor continuidad para los jugadores de las inferiores, ya que Gorosito también tuvo una grandiosa actuación.

“Aumenten la cláusula de Milton Delgado, por favor”; “Milton Delgado, el mejor 5 del campeonato”; “Gorosito, Pierani, Ramírez y Soler en el fondo descomunal”; y “Lo de Milton Delgado de verdad que es inexplicable la falta de minutos en Boca. No juega nunca”, fueron otros de los tantos posteos que realizaron los simpatizantes para expresar su malestar por las ausencias de los hijos pródigos de la casa.

Milton Delgado, mediocampista de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

Las estadísticas de Milton Delgado vs. Nigeria

  • Minutos jugados: 90′
  • Goles: 0
  • Asistencias: 1
  • Toques: 63
  • Pases precisos: 38/50 (76%)
  • Pases clave: 2
  • Centros (acertados): 0 (0)
  • Pases largos (acertados): 9 (4)
  • Grandes ocasiones creadas: 1
  • Tiros a puerta: 0
  • Tiros fuera: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Regates intentados (completados): 2 (2)
  • Duelos en el suelo (ganados): 4 (4)
  • Duelos aéreos (ganados): 3 (3)
  • Posesión perdida: 13
  • Faltas: 0
  • Faltas recibidas: 1
  • Despejes: 2
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 3
  • Total de entradas: 1
  • Regateado: 0
Los comentarios de los hinchas de Boca sobre Milton Delgado

julián mazzara
Julián Mazzara

