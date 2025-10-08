Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20: hora, canal y formaciones

En el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, la Albiceleste y las Águilas Verdes se enfrentan por un lugar en los cuartos de final del certamen.

Por Marco D'arcangelo

Argentina y Nigeria se enfrentan por el Mundial Sub 20.
© Prensa AFA/FIFAArgentina y Nigeria se enfrentan por el Mundial Sub 20.

En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en el marco de los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección Argentina se enfrenta con la Selección de Nigeria en búsqueda de un lugar en los cuartos de final. El partido comienza a las 16.30 horas, será dirigido por Maurizio Mariani y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe como de DSports.

El equipo comandado por Diego Placente llegó a esta instancia con puntaje perfecto, ya que ganó el Grupo D con nueve puntos con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones. Para este duelo, el DT tiene a todo su equipo a disposición.

Por su parte, el seleccionado africano quedó tercero en el Grupo F, debido a que sumó cuatro puntos en tres partidos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación, igualó 1 a 1 con la Selección Colombia.

Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20: minuto a minuto

Las formaciones del partido

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

ver también

Quién es el árbitro de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

ver también

Dónde juega la Selección Argentina ante Nigeria por los octavos de final del Mundial sub 20

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
La Selección Argentina enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrentará a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20

Fue rival de Argentina en cinco Copas del Mundo pero ahora necesita más que un milagro para clasificar al Mundial 2026
Mundial 2026

Fue rival de Argentina en cinco Copas del Mundo pero ahora necesita más que un milagro para clasificar al Mundial 2026

Murió Peter Rufai, rival de Maradona en su último partido en Mundiales
Fútbol Internacional

Murió Peter Rufai, rival de Maradona en su último partido en Mundiales

Con Colapinto, Varrone y una nueva promesa en Red Bull: Argentina, cerca de tener pilotos en F1, F2 y F3
FÓRMULA 1

Con Colapinto, Varrone y una nueva promesa en Red Bull: Argentina, cerca de tener pilotos en F1, F2 y F3

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo