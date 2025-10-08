Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20: hora, canal y formaciones

En el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, en el marco de los octavos de final del Mundial Sub 20, la Selección Argentina se enfrenta con la Selección de Nigeria en búsqueda de un lugar en los cuartos de final. El partido comienza a las 16.30 horas, será dirigido por Maurizio Mariani y podrá verse en vivo tanto a través de Telefe como de DSports.

El equipo comandado por Diego Placente llegó a esta instancia con puntaje perfecto, ya que ganó el Grupo D con nueve puntos con tres victorias en la misma cantidad de presentaciones. Para este duelo, el DT tiene a todo su equipo a disposición.

Por su parte, el seleccionado africano quedó tercero en el Grupo F, debido a que sumó cuatro puntos en tres partidos, producto de una victoria, un empate y una derrota. En su última presentación, igualó 1 a 1 con la Selección Colombia.

Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20: minuto a minuto

Las formaciones del partido

