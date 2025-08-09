Es tendencia:
La reacción de Juan Román Riquelme al empate de Boca ante Racing que generó repercusión en los hinchas: “Está contentísimo”

El video del presidente del Xeneize se volvió viral y causó todo tipo de comentarios en las redes.

Por Agustín Vetere

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© GettyJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

Boca Juniors profundizó este sábado su racha de partidos sin victorias al igualar por 1-1 ante Racing Club en La Bombonera y en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. Santiago Solari abrió la cuenta para la visita, mientras que Milton Giménez puso cifras definitivas cerca del final.

De esta manera, el Xeneize lleva 12 compromisos sin ganar en los 90 minutos, la peor cadena de su historia. Incluso, Russo superó el peor arranque para un DT de Boca con 8 sin victorias y, teniendo en cuenta el final de su segundo ciclo, lleva 16 sin triunfos.

En medio de este panorama, los hinchas del club de la Ribera se expresan en contra del presente del equipo y también en La Bombonera, con silbatinas y cánticos. Tras el empate de Giménez, hubo un gesto de Juan Román Riquelme que no cayó para nada bien.

Buscando aprovechar el empuje de la igualdad, la hinchada se encendió y comenzó a cantar más fuerte para impulsar a su equipo. Allí, el presidente hizo algo poco habitual: sumarse al cántico del público, aunque con la particularidad de hacerlo con una sonrisa.

“Para los que preguntan de qué se ríe Riquelme la respuesta es de nosotros los hinchas de Boca”, apuntó uno de los hinchas en redes, molesto por este gesto del mandatario. Otro en cambio, se animó a una comparación: “Riquelme cuando Boca salía campeón con gol de Tevez // Riquelme cuando Boca esta en su peor racha negativa en la historia”.

agustín vetere
Agustín Vetere

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

