Fútbol argentino

La impactante decisión de Nacho Russo de cara al partido entre Tigre y Newell’s tras la muerte de su padre

Este sábado y solo algunas horas después del fallecimiento del director técnico, el Matador y la Lepra se enfrentan en Rosario.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Ángel Russo, junto a su hijo Ignacio. (Foto: El Gráfico)
La trágica noticia sobre la muerte de Miguel Ángel Russo sacudió a todo el fútbol argentino y sudamericano, pero aún más a su círculo más íntimo. En ese sentido y después de lo ocurrido en la tarde del jueves que generó un fuerte impacto en el ambiente, su propio hijo Ignacio Russo tomó una impactante decisión de cara al partido entre Tigre y Newell’s que se disputa este sábado.

Miguelo no solo dejó una huella imborrable en Boca, Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central, que son los clubes con los que más se mimetizó, sino también con muchos otros como Millonarios de Colombia, Vélez, San Lorenzo, Racing, Universidad de Chile y más. Por ese motivo, la pérdida es realmente significativa para muchos pero para sus familiares aún más…

Lo cierto es que, a pesar del difícil presente personal que atraviesa, Ignacio Russo decidió estar presente en el encuentro entre Tigre y Newell’s. Con la clara intención de estar a disposición de Diego Dabove para ser titular o bien esperar en el banco de suplentes, el centrodelantero determinó que lo mejor en este momento era continuar con el fútbol, pasión que heredó de su padre.

Si bien durante toda la jornada del jueves fue licenciado para poder estar junto a su familia en el velorio llevado a cabo en el hall principal de La Bombonera en el último adiós a Miguelo, también hay que mencionar que Nacho viajará este viernes para ser parte de la delegación del Matador en la visita a la Lepra en territorio rosarino que comienza a partir de las 18:30 horas.

Esta resolución de Ignacio, en medio de una delicada situación personal por la muerte de su padre e ídolo futbolístico, deja a las claras una muestra de fidelidad con el deporte que le transmitió. Además, cabe recordar que en la mañana del miércoles se entrenó a la par del plantel profesional, durante las últimas horas de Miguel con vida, lo que evidencia un profesionalismo absoluto.

También vale resaltar que en la mañana de este jueves y antes de dar inicio al entrenamiento, el cuerpo técnico y el plantel profesional de Tigre realizaron un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. Aunque Nacho estuvo ausente por obvios motivos, sus compañeros se encargaron de brindar un tributo al emblemático director técnico que hizo historia en el fútbol argentino.

Cuándo juegan Tigre vs. Newell’s

En medio de la triste noticia sobre la muerte de Miguel Ángel Russo, Newell’s y Tigre se enfrentan este viernes a partir de las 18:30 horas en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. El compromiso en cuestión data de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 y es un encuentro fundamental para empezar a diagramar las posiciones finales de cara a la última recta de la competición doméstica.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

