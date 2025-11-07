Boca ya tiene todo listo para el Superclásico. En el transcurso de la semana, Claudio Úbeda armó un equipo pensando en River, con 11 titulares y sin grandes sorpresas. La única incógnita era si Edinson Cavani iba a poder decir presente o si, una vez más, se perdía el partido por lesión.

En el transcurso de la semana, el uruguayo se entrenó diferenciado y parecía que sus chances de aparecer en La Bombonera se desvanecían. Sin embargo, el ex Manchester United fue exigido el viernes en Ezeiza y, luego de una buena respuesta, el entrenador tomó una decisión.

Cavani estará entre los convocados de Boca para recibir a River y se perfila para pegar la vuelta tras 56 días de ausencia. El atacante charrúa no quiere perderse el Superclásico y será una de las alternativas del Sifón para el segundo tiempo. En la formación inicial estarán Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Tras el entrenamiento en Boca Predio, el plantel se reencontrará por la noche para empezar a concentrar, una vez más con 48 horas de anticipación. El sábado habrá entrenamiento en Casa Amarilla y será el último ensayo antes de que ruede la pelota el domingo en La Bombonera.

Los números de Edinson Cavani en el año

A lo largo de la temporada 2025, Edinson Cavani jugó 21 partidos oficiales. En ese tiempo, apenas pudo despacharse con 4 goles y 2 asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas en sus 1601 minutos en cancha. Las lesiones fueron un problema para el uruguayo: sufrió 6, que lo hicieron perderse 14 encuentros.

La probable formación de Boca para el Superclásico

A falta de dos días para el Superclásico, en Boca no hay grandes misterios respecto al armado del equipo. Úbeda tiene a todos sus titulares a disposición y recupera tras la suspensión a Leandro Paredes, que ingresará por Tomás Belmonte y será el único cambio.

De no haber imponderables o sorpresas tácticas de último momento, el Xeneize saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

