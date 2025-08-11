Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

La declaración de Duván Vergara sobre la Bombonera que le generó reproches en Racing

El colombiano elogió a la cancha de Boca y a los hinchas de la Academia no les gustó nada.

Por Germán Carrara

Duván Vergara elogió a la Bombonera y los hinchas de Racing explotaron de furia en redes sociales.
Duván Vergara elogió a la Bombonera y los hinchas de Racing explotaron de furia en redes sociales.

Boca y Racing se enfrentaron en la Bombonera el último sábado por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Empataron 1 a 1 y el Xeneize sumó su decimosegundo partido consecutivo sin victorias, agrandando así la peor racha sin triunfos en la historia del club de la Ribera.

Además, los dirigidos por Miguel Ángel Russo quedaron anteúltimos en la tabla de posiciones del Grupo A del campeonato de la primera división (no quedó en el último puesto solo porque Barracas Central derrotó 3 a 1 a Aldosivi), por lo que les urge la necesidad de sumar de a 3 (lo intentará una vez más el próximo domingo contra Independiente Rivadavia en Mendoza).

Pero el clásico que disputaron Boca y Racing en la Bombonera dejó mucho más que el marcador igualado y la posterior situación de cada uno de los equipos en la clasificación. También instaló una de las grandes polémicas del último tiempo a causa de las declaraciones de uno de los protagonistas.

Se trata de Duván Vergara, futbolista del elenco albiceleste, que se deshizo en elogios para con la Estadio Alberto J. Armando, algo que, claramente, no gustó nada en Avellaneda. “De por sí fue algo especial para mí. Era un sueño para mí jugar en este estadio. Se me erizó la piel”, expresó en ESPN.

Como era de esperarse, la frase del colombiano no tardó en repercutir en las redes sociales, en donde los hinchas de Racing hicieron su descargo. El mensaje más liviano le pedía a Vergara que dejara la Acadé para jugar en Boca, además de otros tantos que no se limitaron para hacerle saber que consideraron desafortunadas a sus palabras.

Publicidad

Próximo partido de Boca

Boca visitará este domingo el Estadio Bautista Gargantini para medirse a Independiente Rivadavia de Mendoza en uno de los encuentros correspondientes a la quinta jornada del Grupo A del Torneo Clausura. El Xeneize precisa ganar para acerca a la zona de clasificación a los 8vos de Final (avanzan los primeros 8 de la tabla de cada grupo).

Próximo partido de Racing

Por su parte, antes de retomar su actividad en el certamen local, los de Gustavo Costas chocarán con Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por el primero de los cruces de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025, este martes 12 de agosto. Luego, se mentalizará en su compromiso con Tigre del viernes 15 en el Cilindro.

Publicidad
Boca, afuera de puestos para la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual y la clasificación a las copas

ver también

Boca, afuera de puestos para la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual y la clasificación a las copas

Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”

ver también

Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El primer número 12 que no le gusta a Boca

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

Lee también
Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”
Boca Juniors

Los All Blacks, alucinados con el clima de La Bombonera en su visita durante Boca vs. Racing: “Irreal”

100 millones de dólares costará la reforma total de La Bombonera
Boca Juniors

100 millones de dólares costará la reforma total de La Bombonera

En medio de la crisis futbolística de Boca, se supo cuáles serán las obras para ampliar la Bombonera: más palcos, techo y 83 mil espectadores
Boca Juniors

En medio de la crisis futbolística de Boca, se supo cuáles serán las obras para ampliar la Bombonera: más palcos, techo y 83 mil espectadores

Pep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”
Polideportivo

Pep Guardiola eligió a los tres mejores jugadores de la NBA desde el retiro de Michael Jordan: “Una parte importante en mi vida”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo