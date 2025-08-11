La declaración de Duván Vergara sobre la Bombonera que le generó reproches en Racing

Boca y Racing se enfrentaron en la Bombonera el último sábado por la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Empataron 1 a 1 y el Xeneize sumó su decimosegundo partido consecutivo sin victorias, agrandando así la peor racha sin triunfos en la historia del club de la Ribera.

Además, los dirigidos por Miguel Ángel Russo quedaron anteúltimos en la tabla de posiciones del Grupo A del campeonato de la primera división (no quedó en el último puesto solo porque Barracas Central derrotó 3 a 1 a Aldosivi), por lo que les urge la necesidad de sumar de a 3 (lo intentará una vez más el próximo domingo contra Independiente Rivadavia en Mendoza).

Pero el clásico que disputaron Boca y Racing en la Bombonera dejó mucho más que el marcador igualado y la posterior situación de cada uno de los equipos en la clasificación. También instaló una de las grandes polémicas del último tiempo a causa de las declaraciones de uno de los protagonistas.

Se trata de Duván Vergara, futbolista del elenco albiceleste, que se deshizo en elogios para con la Estadio Alberto J. Armando, algo que, claramente, no gustó nada en Avellaneda. “De por sí fue algo especial para mí. Era un sueño para mí jugar en este estadio. Se me erizó la piel”, expresó en ESPN.

Como era de esperarse, la frase del colombiano no tardó en repercutir en las redes sociales, en donde los hinchas de Racing hicieron su descargo. El mensaje más liviano le pedía a Vergara que dejara la Acadé para jugar en Boca, además de otros tantos que no se limitaron para hacerle saber que consideraron desafortunadas a sus palabras.

Próximo partido de Boca

Boca visitará este domingo el Estadio Bautista Gargantini para medirse a Independiente Rivadavia de Mendoza en uno de los encuentros correspondientes a la quinta jornada del Grupo A del Torneo Clausura. El Xeneize precisa ganar para acerca a la zona de clasificación a los 8vos de Final (avanzan los primeros 8 de la tabla de cada grupo).

Próximo partido de Racing

Por su parte, antes de retomar su actividad en el certamen local, los de Gustavo Costas chocarán con Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo por el primero de los cruces de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025, este martes 12 de agosto. Luego, se mentalizará en su compromiso con Tigre del viernes 15 en el Cilindro.

