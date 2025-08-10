Boca, afuera de puestos para la Libertadores 2026: cómo quedó la tabla anual y la clasificación a las copas

La pelota continúa rodando en el fútbol argentino. Luego de un sábado a todo ritmo con el foco puesto en los clásicos, este domingo la cuarta fecha del Torneo Clausura siguió su desarrollo con otros tres partidos, los cuales provocaron nuevos movimientos en cada una de las zonas y en la tabla anual, dejando un amplio perjudicado: Boca.

Con su empate ante Racing, el Xeneize corría doble riesgo: podía quedar último en el Grupo A y ser desplazado de los puestos de Copa Libertadores de la tabla general. Y esto último es lo que terminó ocurriendo gracias a la victoria de Argentinos Juniors 1-0 frente a Unión. El Bicho alcanzó los 38 puntos, escaló al tercer escalón y superó por dos unidades a los de La Ribera (36) para quedarse con el lugar que entrega un boleto a la fase previa del máximo certamen internacional.

Como si fuera poco, además, Argentinos ganó su primer partido en el torneo y alcanzó los 5 puntos, condenando a Boca (3) al 14° puesto de 15 en el torneo local. Dentro de lo malo, la única noticia que alivia al Xeneize es la derrota de Aldosivi por 3-1 ante Barracas Central, lo cual mantiene al Tiburón como colista de su zona con 2 unidades.

El otro partido de la jornada lo protagonizaron Instituto y Platense, que empataron 1-1 en Alta Córdoba. La cuarta fecha se cerrará el lunes a las 19, cuando Defensa y Justicia reciba a Riestra en Florencio Varela. Así las cosas, Barracas Central y Estudiantes lideran la zona A con nueve puntos, mientras que River y San Lorenzo hacen lo propio en el grupo B, con 8 unidades.

En cuanto a la tabla general, Rosario Central continúa al frente con 41 porotos.Le siguen River (39) y Argentinos Juniors (38), en zona Libertadores. Luego, Boca (36), San Lorenzo (35), Barracas Central (35), Huracán (33), Racing (32) e Independiente (31) se están quedando con los puestos de Sudamericana.

Vale recordar que, por el momento, 12 clubes tendrán acceso a una copa internacional en 2026. El único cupo asegurado hasta el momento en Libertadores lo tiene Platense como campeón del Apertura. La misma suerte tendrán el ganador del Clausura, Copa Argentina y los tres mejores de la tabla anual. Los seis siguientes, es decir del cuarto al noveno, irán a la Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Así está la tabla anual

Rosario Central – 41 (Libertadores) River Plate – 39 (Libertadores) Argentinos Juniors – 38 (Libertadores – Fase previa) Boca Juniors – 36 (Sudamericana) San Lorenzo – 35 (Sudamericana) Barracas Central – 35 (Sudamericana) Huracán – 33 (Sudamericana) Racing – 32 (Sudamericana) Independiente – 31 (Sudamericana) Tigre – 31 Independiente Rivadavia – 31 Deportivo Riestra – 30 Estudiantes – 30 Lanús – 26 Platense 25 (LIBERTADORES)*

ver también La verdad sobre la posible continuidad de Miguel Borja en River tras sus llamativas declaraciones