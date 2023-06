Después de haberse clasificado a los octavos de final en la CONMEBOL Libertadores, Boca volverá a afrontar un partido correspondiente a la Liga Profesional. Este sábado, a las 20 horas, los comandados por Jorge Almirón tendrán que medirse ante Lanús.

Para recuperar terreno en el certamen doméstico, donde vienen de caer frente a Arsenal en Sarandí, Almirón colocará a lo mejor que tiene a disposición. Claro, el Xeneize suma 11 lesionados y el plantel quedó completamente diezmado.

Uno de los que quedó descartado a último momento fue Norberto Briasco, quien en la práctica del jueves padeció una sobrecarga muscular y decidieron preservarlo. Algo que también hicieron con Nicolás Figal, que tuvo que salir en el Viaducto, y que frente a los chilenos terminó extenuado. Y como el DT de Boca no quiere sumar nuevas caras en la enfermería, no convocó al ex Inter Miami .

Figal y Briasco se suman a la ausencia de Marcelo Weigandt, quien no podrá estar presente por la expulsión que sufrió por parte del árbitro Leandro Rey Hilfer, quien le mostró la roja directa por una patada en la cabeza de Joaquín Pombo, defensor central de Arsenal.