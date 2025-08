Tras la disolución del Consejo de Fútbol, las tres decisiones que deberá tomar el nuevo mánager de Boca

Después de 2057 días, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol, órgano interno encargado de manejar del deporte principal del club desde el 19 de diciembre de 2019. Mauricio Serna y Raúl Cascini dejaron de ser empleados de la institución, mientras que Marcelo Delgado continuará con funciones diferentes.

Serán días clave para el futuro del fútbol del Xeneize, ya que el propio presidente deberá elegir una nueva figura para que tome las riendas. Todos los caminos conducen al arribo de un mánager, que trabajará en conjunto con el Chelo para intentar sacar adelante el mal presente futbolístico del primer equipo.

Sea quien sea, el elegido estará obligado a tomar decisiones fuertes, teniendo en cuenta que Boca atraviesa su peor racha histórica sin victorias, cuenta con muchos jugadores inactivos con contratos altos y varios resistidos por la gente. En principio, serán tres determinaciones clave las que deberá tomar el nuevo mánager.

El futuro de Miguel Ángel Russo

Con un equipo que no juega bien y no gana, sumado a su particular situación de salud personal, el futuro de Miguel Ángel Russo es una incógnita. Será difícil para el entrenador mantenerse en el cargo si no gana el clásico ante Racing y hasta se habla de una salida aún triunfando en La Bombonera.

Pase lo que pase el próximo sábado, el nuevo mánager tendrá que definir el futuro del estratega, que lleva apenas siete partidos en su tercer ciclo y aún no pudo sumar de a tres. En caso de decidir la interrupción de su contrato, será el encargado de elegir a su reemplazante.

El futuro de Rojo, Saracchi y los borrados en Boca

Dentro del plantel profesional, Boca tiene muchos pesos pesados relegados y/o borrados. Los casos más resonantes son los de Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema, quienes ni siquiera entrenan junto al resto de sus compañeros por una sanción interna.

Por otro lado, están las situaciones de Sergio Romero y Frank Fabra, dos resistidos que terminan su vínculo en diciembre pero siguen junto al grupo. Se trata de dos contratos altos para jugadores con poco rodaje: Chiquito es el cuarto arquero y el colombiano es silbado cada vez que pisa el campo de juego de La Bombonera.

Refuerzos

Luego de la llegada de Leandro Paredes (Malcom Braida y Pellegrino también arribaron en este mercado), Boca decidió no hacer más contrataciones e ir en busca de sus objetivos deportivos con el plantel actual. Sin embargo, teniendo en cuenta el mal rendimiento del equipo, no se descarta un regreso al libro de pases.

Con el préstamo de Walter Molas al exterior, el club de la Ribera podrá incorporar caras nuevas hasta el 31 de agosto, aunque el mercado en Argentina ya esté cerrado. Hacer uso de este particular beneficio será potestad del nuevo mánager elegido por Riquelme.

