En su regreso a Old Trafford con Chelsea, los hinchas de Manchester United liquidaron a Garnacho: “Imbécil argentino”

Después de un larguísimo mercado de pases con muchas idas y vueltas, finalmente Alejandro Garnacho se convirtió en nuevo jugador de Chelsea. Sin embargo, este sábado regresó a Old Trafford por primera vez con otra camiseta y los hinchas de Manchester United no lo perdonaron y le dedicaron una canción especial con fuertes frases y la más destacada fue: “Imbécil argentino”.

El delantero argentino prácticamente no jugó sobre el final de la temporada pasada debido a que se rompió su relación con Rúben Amorim, que decidió no tenerlo en cuenta de cara al futuro. Por ese motivo, no le quedó otra que buscar un nuevo destino para continuar su carrera y, como no quería abandonar la Premier League, insistió con pasar a los Blues hasta conseguirlo.

Lo cierto es que este sábado volvió a Old Trafford y los fanáticos de Manchester United lo recibieron de pésima manera, recordando que hizo todo lo posible para forzar su salida hacia Chelsea, que es considerado un rival directo. “¿Quién es ese imbécil argentino, ese blanco que se apropia del dinero?”, sostiene la primera parte de la canción que le dedicaron los simpatizantes Red Devils.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el cántico que bajaba desde los cuatro costados no quedó solamente ahí. Mientras el extremo realizaba los trabajos precompetitivos entre los suplentes, desde las tribunas continúan apuntando contra él. “Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos”, manifestaban los hinchas en la segunda estrofa del tema.

Cabe destacar que, después de dos largos meses de la ventana de transferencias, Garnacho arribó a Chelsea por un desembolso de 46,5 millones de euros y firmó un contrato con vigencia a largo plazo que lo vincula con la institución por muchos años. A raíz de eso y salvo un cambio brusco e inesperado, sabemos que el nacionalizado argentino vestirá la camiseta Blue por un buen tiempo.

El habilidoso atacante de 21 años tuvo su debut ante Brentford por la Premier League el pasado sábado 13 de septiembre, donde sumó 11 minutos de juego sobre el final del compromiso. Apenas cuatro días más tarde, volvió a ingresar frente a Bayern Múnich en el estreno absoluto de la UEFA Champions League, y en esta oportunidad estuvo 22 minutos sobre el campo de juego.

Alejandro Garnacho, futbolista de Chelsea, en su regreso a Old Trafford. (Getty Images)

El otro motivo de la salida de Garnacho de Manchester United

El detonante, según reveló el Daily Mail en un informe especial, tuvo como protagonista a IShowSpeed, uno de los streamers más populares del mundo y reconocido fanático de Cristiano Ronaldo. Después de la final de la FA Cup 2024 Garnacho invitó a Speed a sumarse a los festejos privados del club por el título y, no solo no cayó bien, sino que tuvo una fuerte desaprobación puertas adentro.

