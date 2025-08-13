La verdad detrás de los rumores del llamado de Riquelme a Pékerman para ser el nuevo mánager de Boca

Desde que se confirmó la noticia de la disolución del Consejo del Fútbol en Boca, la danza de nombres respecto a quién será el nuevo mánager del Xeneize no ha parado y, lógicamente, con el correr de los días la situación se incrementa más y más.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado -único integrante del extinto CdF que quedó en el club- ya mueven sus fichas para dar con el perfil idóneo de la persona que se hará cargo del fútbol de Boca de ahora en más, y en las últimas horas se habló de un llamado personal entre el presidente del equipo de la Ribera y José Néstor Pékerman.

El galardonado ex entrenador de la Selección Argentina sostiene una gran relación personal con Riquelme desde los tiempos en los que coincidieron en las juveniles albicelestes en sus determinados roles, y en más de una ocasión fue tentado por Román para ser el DT de Boca. Pékerman lo rechazó en aquellas oportunidades, pero ahora se le abrió la posibilidad de asumir un cargo por encima de la dirección técnica del club.

A pesar de los rumores que confirmaron el supuesto llamado de JRR para ofrecerle formalmente el puesto a Pékerman, lo cierto es que -según pudo saber BOLAVIP- ese llamado todavía no existió y aún no hubo movimientos concretos de la dirigencia xeneize por un mánager puntual.

El entrerriano forma parte de la lista que Riquelme y Delgado tienen entre sus manos para dar con el director deportivo de Boca, junto con otros nombres como Carlos Fernando Navarro Montoya, Alberto Márcico y Fernando Redondo. De momento, nada cerrado en Brandsen 805, más allá de la disolución del Consejo del Fútbol.

José Néstor Pekerman es candidato a ser mánager de Boca.

La postura de Pékerman ante una propuesta de Boca

La realidad marca que el hombre que lideró la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2006 y en muchos combinados juveniles, sería una opción viable para que sea el máximo referente de la Secretaría Técnica que crearía el Xeneize. Además, tendría como compañero de equipo a Delgado, que es el único sobreviviente del Consejo de Fútbol debido a su cercanía con el plantel y el presidente.

Según se reveló en las últimas horas, Pékerman no ve con malos ojos una experiencia en Boca con el cargo de mánager. El entrerriano quiere volver a estar ligado al fútbol y este puesto le permitiría reinsertarse en el día a día de la institución pero con una labor un tanto menor a la que tendría en el hipotético caso de asumir como director técnico del conjunto de la ribera.

Esta chance lo seduce a José ya que sería una gran oportunidad de regresar al deporte y con un enorme desafío por delante. Sin embargo, hasta el momento no hubo contactos entre Boca y Pékerman para intentar concretar esta posibilidad. De todas maneras, no se descarta que en los próximos días empiecen las charlas y poco tiempo después las negociaciones pertinentes.

