Hace 25 años el Boca de Carlos Bianchi sorprendía al mundo al derrotar al Real Madrid de Vicente Del Bosque, que contaba en su plantel con figuras como Luis Figo (el Balón de Oro de aquella temporada), Iker Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro y Raúl González, entre otros, en lo que fue la Copa Intercontinental 2000 que se disputó en el Estadio Nacional de Tokyo.

Iban apenas dos minutos cuando Marcelo Delgado picó en profundidad tras la habilitación de Aníbal Matellán. El Chelo avanzó unos metros y tiró un centro que le dejó servido el 1 a 0 con el que Martín Palermo madrugó a los merengues. Y todavía con el mareo de ir perdiendo en los primeros instantes, los campeones de la UEFA Champions League no supieron cómo evitar la asistencia de casi 50 metros de Juan Román Riquelme para el Loco, que se bancó la marca de Géremi Njitap y remató cruzado. 2 a 0 en apenas 300 segundos de juego.

La camiseta, la medalla y el botín izquierdo de Martín Palermo de la Copa Intercontinental 2000.

Y si bien a los 12 -todo en el primer tiempo-, a través de Roberto Carlos (con un remate potente imposible para Óscar Córdoba) llegaba el descuento que le daba esperanzas al Real Madrid para revertir el compromiso, el ganador de la Copa Libertadores lo supo aguantar, de modo tal que tras el pitazo del árbitro colombiano Óscar Ruiz selló lo que, para muchos, es la victoria más importante en los 120 años de vida del club del barrio de La Boca.

Esta historia ya es bien conocida, pero si alguien no lo tiene presente o se necesita un repaso, las redes sociales ofrecen la solución perfecta. Pero de lo que muy pocos están enterados es de que, paradójicamente, en Madrid se encuentran tres de las joyas más preciadas de lo que sucedió aquel 28 de noviembre del último año del Siglo XX.

A poco menos de 5 kilómetros del Estadio Santiago Bernabéu y a pocos pasos del ‘Kilómetro Cero’ de la Puerta del Sol de la capital española (punto de referencia para el origen de las seis carreteras radiales del país ibérico) descansan en el Museo Legends (recinto comandado por LaLiga en el que se guardan más de 600 objetos invaluables de la historia del fútbol) la camiseta que usó Martín Palermo en el primer tiempo de la Copa Intercontinental 2000, la medalla de campeón y el botín izquierdo con el que marcó los dos goles.

”Es un objeto muy preciado para los hinchas de Boca. Tenemos la camiseta, la medalla y el botín. Todo es original y eso es lo que hace especial a este edificio. Mucha gente, no solo los hinchas de Boca, se detienen a verlo”, dijo Verónica, una de las guías del recinto, en la visita que realizó BOLAVIP.

La Copa Intercontinental también se puede apreciar en el Museo Legends.

Otros elementos significativos para la historia de Boca y de la Selección Argentina en el Museo Legends

Además, en el Museo Legends se aloja la camiseta y la medalla de Pedro Iarley de la Copa Intercontinental 2003, la camiseta de Martín Palermo de la Copa Libertadores 2000, la camiseta de Hugo Ibarra de la Final de vuelta de la Copa Libertadores 2001 y la camiseta y medalla de Bruno Marioni de la Final de vuelta de la Copa Libertadores 2007.

La camiseta de Maradona de la Final de México 86 y de Leo Messi vs. México en Qatar 2022.

Por otro lado, también descansan las camisetas de Diego Maradona y Jorge Luis Brown del segundo tiempo de la Final de la Copa del Mundo de México 1986, la camiseta de Claudio Caniggia del primer tiempo contra Brasil en los Octavos de Final de Italia 1990 y la camiseta que Lionel Messi vistió vs. México en la segunda fecha de la Fase de Grupos de Qatar 2022.

