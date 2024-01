Tras el triunfo ante Talleres, Boca le puso fin a la pretemporada y comenzará, desde este lunes, los preparativos para el inicio de la campaña que tendrá a Platense como primer rival oficial en el 2024. En paralelo, acontecieron novedades sobre el mercado de pases. Enterate de todo acá.

El análisis de la pretemporada de Diego Martínez

Boca venció a Talleres por 2 a 1 en Córdoba el pasado sábado por la noche y así, puso fin a la pretemporada 2024 comandada en este nuevo ciclo por Diego Martínez. De acá en más, se darán los preparativos para el debut oficial por la primera fecha de la Copa de la Liga ante Platense, el próximo sábado a las 19 horas en Vicente López.

Luego de este cruce amistoso ante la T, en el que el Xeneize dio por finalizada su pretemporada, Diego Martínez se sentó ante los micrófonos de la prensa y dio su análisis general de sus primeros 20 días como DT de Boca. Comenzando por lo bien que ve al plantel y las aspiraciones que tiene para el 2024, el ex entrenador de Huracán y Tigre soltó: “He visto cosas que nos generan buenas sensaciones”. Además de su desglose de toda la pretemporada y sus primeros pasos como director técnico de Boca, Martínez también se refirió al mercado de pases y a cómo ve a Edinson Cavani física y deportivamente. Acá, todas sus frases.

Benedetto, sin filtro sobre su futuro

Una vez finalizado el encuentro en Córdoba ante Talleres, Darío Benedetto, uno de los referentes del plantel de Diego Martínez, habló con la transmisión oficial de Star +, en donde se refirió a lo que fue esta pretemporada y también fue contundente a la hora de responder cuando fue consultado por su futuro.

“No, la verdad es que estamos contentos por otra victoria, es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación y ahora estamos esperando el inicio del campeonato”, comenzó haciendo un análisis breve de una nueva victoria en la preparación para la Copa de la Liga.

Además, fue contundente a la hora de hablar de su futuro tras varios rumores de una posible salida: “El día que yo me tenga que ir, creo que tengo la personalidad suficiente y no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. Le puedo decir al hincha de Boca que el día que haya algo y tome esa decisión lo van a saber por mí y no por la prensa”.

Carlos Palacios: ¿tercer y último refuerzo para el Boca de Diego Martínez?

A pesar de contar con dos refuerzos, siendo estos Cristian Lema y Kevin Zenón, Boca no se retiró del mercado de pases y busca un volante creativo y un extremo para completar el plantel. En este sentido, luego de la negativa desde Milan por Luka Romero, desde el Xeneize ya avanzan por otro futbolista con cualidades similares al talentoso volante sub 20 de la Selección Argentina: Carlos Palacios Núñez.

Con 23 años, el chileno que milita las filas del Colo Colo despertó interés en Boca e incluso, según informó el periodista Augusto César, ya “hay negociaciones” por el pase del futbolista que es internacional con la Selección de Chile desde 2020. Palacios, nacido en la localidad de Renca, en las cercanías de Santiago, podría convertirse en el tercer refuerzo del Xeneize si las charlas avanzan prósperamente. Todos los detalles de su posible arribo, acá.

El sentido posteo de Barco para despedirse de Boca tras pasar al Brighton

Luego de algunas idas y vueltas, finalmente se confirmó que Valentín Barco será nuevo refuerzo del Brighton de Inglaterra, equipo que ya lo presentó en sus redes sociales, y al que se sumará luego de finalizar su participación en el Preolímpico de Venezuela con la Selección Argentina Sub 23.

Referido a lo que fue su salida para tener la primera experiencia de su carrera en el fútbol del viejo continente, el futbolista de 20 años le dedicó a los hinchas de Boca un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que les agradeció por el apoyo y se despidió públicamente de la institución.

De esta manera, el juvenil que debutó oficialmente con la camiseta del Xeneize en el 2021, pero que recién se pudo asentar como titular en el 2023, le puso el punto final a su paso por el elenco de la Ribera y ya se prepara para pelear por un lugar en uno de los animadores de la Premier League.