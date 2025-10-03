Una expulsión marcó su paso por Boca y encontró su lugar en el mundo en una liga sancionada por la FIFA

Hay carreras que siguen un guion previsible: explosión en Sudamérica, un paso por una liga “trampolín” en Europa y el salto a la élite. La de Wilmar Barrios rompió el molde. A priori, su escala en Rusia parecía ser una escala. Sin embargo, se convirtió en su lugar en el mundo. A sus 31 años y ya con más de seis temporadas en la espalda, el colombiano es figura, capitán y referente del Zenit de San Petersburgo, un club poderoso dentro de una liga aislada.
Para entender su presente, hay que viajar a su pasado en Argentina. Barrios y Boca fue una relación intensa y fugaz. Llegó a 2016 y en apenas 67 partidos, hasta fines de 2018, se convirtió en el eje del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Pero su último capítulo quedó manchado: la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Con el partido 1-1 ante River, una expulsión en el tiempo suplementario lo dejó marcado a fuego. Tras aquel duelo, no volvió a vestir la camiseta del Xeneize.
Con 25 años y el Mundial de Rusia en la espalda, recaló en Zenit, sitio que muchos jugadores suelen considerar como una puerta de entrada a Europa. Inmediatamente se volvió titular indiscutido. Compitió en Champions League y Europa League, mientras que su valor de mercado ascendía a 20 millones de euros e invitaba a pensar en la llegada de un pretendiente.
Pero Barrios no estaba de paso. Se convirtió en un ciudadano más de San Petersburgo y se transformó en un personaje querido por todo Zenit. Hoy, con 31 años, acumula 235 partidos, tres goles y siete asistencias. Más importante aún, su palmarés en Rusia es demoledor: seis ligas, dos Copas de Rusia y cuatro Supercopas.
Barrios junto con la plaqueta en homenaje a los 200 partidos disputados con el Zenit (@wilkpo).
Cuando la geopolítica marcó un antes y un después para Barrios
Sin embargo, en febrero de 2022, cuando estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el fútbol también se vio afectado: la FIFA y la UEFA tomaron la determinación de aislar a todos los clubes rusos de las competencias internacionales. Y con tan solo 24 encuentros internacionales en Zenit, Barrios priorizó de todas formas su estadía en el club.
Incluso, esta situación le costó su lugar en la Selección. Pese a ser titular en las Copa América 2019 y 2021, dejó de ser convocado desde fines de 2023. La falta de roce internacional de primer nivel parece haberle pasado factura. Poco le importó y ese mismo año renovó su contrato con el Zenit hasta 2027, por lo que podría cumplir ocho años en el club.
Barrios, luciendo la cinta de capitán de Zenit (@wilkpo).
Hoy, mientras el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, reitera que Rusia no volverá a las competiciones mientras siga la guerra, y el de la FIFA, Gianni Infantino, expresa una lejana esperanza de un pronto regreso, Wilmar Barrios sigue haciendo lo suyo: recuperar el balón y ordenar la mitad de cancha.
