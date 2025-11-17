Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura

Boca ya había conseguido dos objetivos determinantes en el semestre tras el triunfo ante River en el Superclásico, al asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores por tabla anual y a los playoffs del Torneo Clausura. Ante Tigre, en lo que fue una nueva victoria por 2 a 0, el Xeneize logró quedarse con el primer puesto de la zona A y definirá todos los cruces hasta la final en La Bombonera.

Al ocupar el cupo de 1°A en las llaves de octavos de final, el rival correspondiente para Boca en octavos de final será el que quede en el último lugar de los clasificados en la Zona B. A falta de un solo partido en dicho grupo, entre Gimnasia de La Plata y Platense en Vicente López, el Xeneize sabe que solo le quedan dos posibilidades para conocer a su contrincante en 8avos.

Antes de que los partidos de este lunes se disputen, el rival de Boca es Sarmiento de Junín, ya que el conjunto dirigido por Facundo Sava se encuentra en el octavo lugar de la Zona B. Sin embargo, la ecuación todavía puede cambiar debido al resultado que pueda conseguir Gimnasia ante el Calamar.

El vigente campeón del Apertura no tiene chances de clasificar, pero el Lobo sí. Con 19 puntos, solo una unidad lo separa de Sarmiento, pero debido a la diferencia de gol entre ambos, solamente un triunfo le daría el pase a octavos. Si eso sucede, Gimnasia se posicionaría en el séptimo lugar, dejando afuera a los de Junín y desplazando a Talleres (actualmente 7°) al último puesto de clasificación, por lo que se convertiría en el rival de Boca en octavos de final.

Cualquier otro resultado que no sea un triunfo de Gimnasia, dejará a Sarmiento como cruce del Xeneize, a Talleres en el anteúltimo cupo de clasificación y al Lobo afuera de playoffs.

Así están los cruces de octavos de final antes del cierre de la fecha 16

Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)

Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

Unión (3°A) vs. River (6°B)

Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)

Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Boca 29 16 28:12 16 8 5 3 2 Racing 25 16 16:13 3 7 4 5 3 Unión 24 15 20:13 7 6 6 3 4 Central Córdoba 24 16 17:11 6 5 9 2 5 Argentinos 24 16 18:13 5 7 3 6 6 Barracas 22 15 18:16 2 5 7 3 7 Tigre 22 16 14:13 1 5 7 4 8 Estudiantes 21 16 17:18 -1 6 3 7 9 Banfield 21 16 15:21 -6 6 3 7 10 Belgrano 19 15 13:11 2 4 7 4 11 Defensa 19 15 14:17 -3 5 4 6 12 Huracán 19 15 9:14 -5 5 4 6 13 Aldosivi 18 16 13:18 -5 5 3 8 14 Newell’s 14 16 13:23 -10 3 5 8 15 Ind. Rivadavia 13 15 12:17 -5 2 7 6

Zona B