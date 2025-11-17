Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura

Boca ya había conseguido dos objetivos determinantes en el semestre tras el triunfo ante River en el Superclásico, al asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores por tabla anual y a los playoffs del Torneo Clausura. Ante Tigre, en lo que fue una nueva victoria por 2 a 0, el Xeneize logró quedarse con el primer puesto de la zona A y definirá todos los cruces hasta la final en La Bombonera.
Al ocupar el cupo de 1°A en las llaves de octavos de final, el rival correspondiente para Boca en octavos de final será el que quede en el último lugar de los clasificados en la Zona B. A falta de un solo partido en dicho grupo, entre Gimnasia de La Plata y Platense en Vicente López, el Xeneize sabe que solo le quedan dos posibilidades para conocer a su contrincante en 8avos.
Antes de que los partidos de este lunes se disputen, el rival de Boca es Sarmiento de Junín, ya que el conjunto dirigido por Facundo Sava se encuentra en el octavo lugar de la Zona B. Sin embargo, la ecuación todavía puede cambiar debido al resultado que pueda conseguir Gimnasia ante el Calamar.
El vigente campeón del Apertura no tiene chances de clasificar, pero el Lobo sí. Con 19 puntos, solo una unidad lo separa de Sarmiento, pero debido a la diferencia de gol entre ambos, solamente un triunfo le daría el pase a octavos. Si eso sucede, Gimnasia se posicionaría en el séptimo lugar, dejando afuera a los de Junín y desplazando a Talleres (actualmente 7°) al último puesto de clasificación, por lo que se convertiría en el rival de Boca en octavos de final.
Cualquier otro resultado que no sea un triunfo de Gimnasia, dejará a Sarmiento como cruce del Xeneize, a Talleres en el anteúltimo cupo de clasificación y al Lobo afuera de playoffs.
Así están los cruces de octavos de final antes del cierre de la fecha 16
- Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
- Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
- Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
- Unión (3°A) vs. River (6°B)
- Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
- Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
- Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
- Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
ver también
Tras volver al gol ante Tigre, la reflexión de Edinson Cavani sobre su retiro del fútbol: “Boca me ha dado mucho”
Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Boca
|29
|16
|28:12
|16
|8
|5
|3
|2
|Racing
|25
|16
|16:13
|3
|7
|4
|5
|3
|Unión
|24
|15
|20:13
|7
|6
|6
|3
|4
|Central Córdoba
|24
|16
|17:11
|6
|5
|9
|2
|5
|Argentinos
|24
|16
|18:13
|5
|7
|3
|6
|6
|Barracas
|22
|15
|18:16
|2
|5
|7
|3
|7
|Tigre
|22
|16
|14:13
|1
|5
|7
|4
|8
|Estudiantes
|21
|16
|17:18
|-1
|6
|3
|7
|9
|Banfield
|21
|16
|15:21
|-6
|6
|3
|7
|10
|Belgrano
|19
|15
|13:11
|2
|4
|7
|4
|11
|Defensa
|19
|15
|14:17
|-3
|5
|4
|6
|12
|Huracán
|19
|15
|9:14
|-5
|5
|4
|6
|13
|Aldosivi
|18
|16
|13:18
|-5
|5
|3
|8
|14
|Newell’s
|14
|16
|13:23
|-10
|3
|5
|8
|15
|Ind. Rivadavia
|13
|15
|12:17
|-5
|2
|7
|6
Zona B
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|31
|16
|18:8
|10
|8
|7
|1
|2
|Lanús
|30
|16
|20:13
|7
|9
|3
|4
|3
|Riestra
|28
|16
|19:12
|7
|8
|4
|4
|4
|Vélez
|26
|16
|19:12
|7
|7
|5
|4
|5
|San Lorenzo
|24
|16
|13:11
|2
|6
|6
|4
|6
|River
|22
|16
|20:15
|5
|6
|4
|6
|7
|Talleres
|21
|16
|9:12
|-3
|5
|6
|5
|8
|Sarmiento
|20
|16
|13:17
|-4
|5
|5
|6
|9
|San Martín
|19
|16
|13:16
|-3
|4
|7
|5
|10
|Gimnasia
|19
|15
|11:16
|-5
|6
|1
|8
|11
|Independiente
|18
|16
|14:13
|1
|4
|6
|6
|12
|Atl. Tucumán
|18
|16
|17:22
|-5
|5
|3
|8
|13
|Instituto
|16
|16
|9:17
|-8
|3
|7
|6
|14
|Godoy Cruz
|12
|16
|11:19
|-8
|1
|9
|6
|15
|Platense
|12
|15
|12:22
|-10
|2
|6
|7