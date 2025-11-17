Es tendencia:
Los dos posibles rivales de Boca en los octavos de final del Torneo Clausura

El Xeneize espera por el resultado de Gimnasia y Platense para conocer a su próximo rival, en la primera instancia de mata-mata.

Por Lautaro Tiburzio

Boca ya había conseguido dos objetivos determinantes en el semestre tras el triunfo ante River en el Superclásico, al asegurarse la clasificación a la próxima Copa Libertadores por tabla anual y a los playoffs del Torneo Clausura. Ante Tigre, en lo que fue una nueva victoria por 2 a 0, el Xeneize logró quedarse con el primer puesto de la zona A y definirá todos los cruces hasta la final en La Bombonera.

Al ocupar el cupo de 1°A en las llaves de octavos de final, el rival correspondiente para Boca en octavos de final será el que quede en el último lugar de los clasificados en la Zona B. A falta de un solo partido en dicho grupo, entre Gimnasia de La Plata y Platense en Vicente López, el Xeneize sabe que solo le quedan dos posibilidades para conocer a su contrincante en 8avos.

Antes de que los partidos de este lunes se disputen, el rival de Boca es Sarmiento de Junín, ya que el conjunto dirigido por Facundo Sava se encuentra en el octavo lugar de la Zona B. Sin embargo, la ecuación todavía puede cambiar debido al resultado que pueda conseguir Gimnasia ante el Calamar.

El vigente campeón del Apertura no tiene chances de clasificar, pero el Lobo sí. Con 19 puntos, solo una unidad lo separa de Sarmiento, pero debido a la diferencia de gol entre ambos, solamente un triunfo le daría el pase a octavos. Si eso sucede, Gimnasia se posicionaría en el séptimo lugar, dejando afuera a los de Junín y desplazando a Talleres (actualmente 7°) al último puesto de clasificación, por lo que se convertiría en el rival de Boca en octavos de final.

Cualquier otro resultado que no sea un triunfo de Gimnasia, dejará a Sarmiento como cruce del Xeneize, a Talleres en el anteúltimo cupo de clasificación y al Lobo afuera de playoffs.

Así están los cruces de octavos de final antes del cierre de la fecha 16

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Unión (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
Cómo quedaron las tablas del Torneo Clausura

Zona A

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Boca291628:1216853
2Racing251616:133745
3Unión241520:137663
4Central Córdoba241617:116592
5Argentinos241618:135736
6Barracas221518:162573
7Tigre221614:131574
8Estudiantes211617:18-1637
9Banfield211615:21-6637
10Belgrano191513:112474
11Defensa191514:17-3546
12Huracán19159:14-5546
13Aldosivi181613:18-5538
14Newell’s141613:23-10358
15Ind. Rivadavia131512:17-5276

Zona B

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central311618:810871
2Lanús301620:137934
3Riestra281619:127844
4Vélez261619:127754
5San Lorenzo241613:112664
6River221620:155646
7Talleres21169:12-3565
8Sarmiento201613:17-4556
9San Martín191613:16-3475
10Gimnasia191511:16-5618
11Independiente181614:131466
12Atl. Tucumán181617:22-5538
13Instituto16169:17-8376
14Godoy Cruz121611:19-8196
15Platense121512:22-10267
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

