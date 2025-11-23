Es tendencia:
MLS

El gol de Lionel Messi para Inter Miami ante Cincinnati por los Playoffs de la MLS

El delantero de la Selección Argentina abrió la cuenta con un cabezazo en la semifinal de conferencia.

Por Agustín Vetere

© GettyLionel Messi, delantero de Inter Miami.

En el TQL Stadium, Inter Miami visitaba a Cincinnati este domingo por la semifinal de la Conferencia Este de la MLS. El combinado dirigido por Javier Mascherano venía de vencer a Nashville en tres partidos y buscaba avanzar una nueva ronda, esta vez a partido único.

El encuentro comenzó con una sonrisa para las Garzas, ya que Lionel Messi abrió la cuenta en apenas 19 minutos de la primera parte. El delantero argentino recibió un centro de Mateo Silvetti en el corazón del área y la mandó al fondo de la red con un cabezazo de pique al césped.

Tweet placeholder

El ganador de esta llave se enfrentará por un lugar en la gran final de la MLS ante el vencedor entre New York City FC y Philadelphia Union. En la otra parte del cuadro, en la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps ya avanzó y espera por San Diego FC y Minnesota United.

Los goles de Messi en 2025

En 52 compromisos a lo largo del año, la Pulga gritó en 46 oportunidades y se mantiene en la pelea ante Cristiano Ronaldo por la carrera hacia los 1000 gritos. Además, el argentino aportó 20 goles o asistencias en sus últimos 10 compromisos.

DATOS CLAVE

  • Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, visitó a Cincinnati en el TQL Stadium por la semifinal MLS.
  • Lionel Messi abrió la cuenta a los 19 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza.
  • Messi suma 46 goles en 52 compromisos a lo largo del año 2025.
