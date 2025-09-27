Los hinchas de Boca culparon a un titular por la derrota ante Defensa y Justicia: “Arruina victorias y ahora empates”

Boca volvió a sufrir un golpe agónico. Al igual que con Central Córdoba, esta vez cayó 2-1 ante Defensa y Justicia en los últimos minutos, por la décima fecha del Torneo Clausura. El gran protagonista de la noche fue Abiel Osorio, quien marcó un doblete en los últimos diez minutos. Aunque no fue así para los hinchas xeneizes.

El resultado generó un fuerte descontento en el público azul y oro, que rápidamente buscó responsables. Y en ese escenario, gran parte de los cañones apuntaron contra Agustín Marchesín, arquero titular del equipo. Si bien el experimentado guardameta había tenido tres intervenciones notables para sostener el arco durante pasajes clave, también quedó directamente involucrado en los dos goles que terminaron sentenciando la derrota en Varela.

Primero, a los 40 minutos del segundo tiempo, Marchesín bajó a Osorio dentro del área en un mano a mano, cometiendo la infracción que derivó en el penal con el que Defensa abrió el marcador. Y luego, en tiempo de descuento, quedó expuesto en la jugada que definió el partido: un centro que atravesó toda el área sin oposición y encontró al delantero del Halcón libre en el segundo palo. Allí, el arquero se mostró estático bajo los tres palos.

En las redes sociales, la bronca se multiplicó y la figura de Marchesín se convirtió en tendencia entre los simpatizantes xeneizes. Muchos lo responsabilizaron por la derrota, repasaron sus flojas actuaciones recientes y hasta pidieron su salida del equipo. “De acá a fin de año prefiero ver cagadas de Brey y no ver la cara de Marchesín nunca más en mi vida”, escribió un usuario. Otro fue más tajante: “Desde Alianza Lima no tiene que atajar más en Boca”.

