Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones de los jugadores del Xeneize tras el triunfo 2-0 ante el Matador para avanzar a los cuartos de final.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Los puntajes 1×1 de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: jugador por jugador
© GettyLos puntajes 1×1 de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Agustín Marchesín (8): tuvo la noche de héroe que tanto venía deseando. Todo le salió bien: mano a mano, penal y hasta tuvo la cuota de suerte necesaria.

Juan Barinaga (6): de menor a mayor. Se acomodó en defensa con el correr de los minutos y, más allá de algunos desbordes, no tuvo su mejor partido en ataque.

Lautaro Di Lollo (7): volvió y mostró otra vez su poderío aéreo. De lo más firme en el mejor momento de Talleres, acomodando a sus compañeros y firme en los duelos y anticipos.

Ayrton Costa (6.5): sin dudas, como ya empieza a ser costumbre. Se entendió bien con su compañero de zaga y estuvo rápido para los relevos.

Lautaro Blanco (6.5): gran asistencia para Merentiel. Fue una daga constante con sus centros y se ofreció siempre como una opción ofensiva. No tuvo problemas en defensa.

Carlos Palacios (5): rendimiento displicente e intermitenete. Le costó tomar injerencia y manejar el ataque. Desperdició una chance clara dentro del área.

Publicidad

Leandro Paredes (7): una vez más, el punto más alto en el mediocampo. Centro exquisito en el primer gol y clave para la circulación de pelota.

Milton Delgado (6): creció con el correr de los minutos. Le costó mucho ocupar los espacios y sufrió en el primer tiempo. En el complemento creció junto al resto del equipo y se destacó con un gran cierre.

Exequiel Zeballos (5): el partido más flojo de su seguidilla superlativa. Cometió el penal que atajó Marchesín y tuvo poco contacto con la pelota, especialmente al comienzo.

Publicidad

Milton Giménez (5): tuvo una noche osucra de cara al arco. Falló dos pase al medio; en el primero le erró a los tres palos y luego Herrera le ahogó el grito. También estuvo errático con los pases.

Miguel Merentiel (7.5): doblete y una noche completamente lúcida. Estuvo atento para asegurar el primer gol y se desmarcó bien en el segundo. También bajó para generar juego y sociedades.

Los que ingresaron

Tomás Belmonte (6): entró por Giménez para darle más orden y equilibrio al mediocampo. Se mantuvo en la sintonía en subida en la que se encontraba el resto del equipo.

Publicidad

Edinson Cavani (5.5): quedó algunas veces en fuera de juego y le costó entrar en juego, pese a tener espacios a disposición.

Ander Herrera (6): le aportó toda su jerarquía y clase al mediocampo. Recuperó e hizo jugar a su gusto.

Rodrigo Battaglia (-): no alcanzó a jugar los minutos necesarios para ser evaluado.

Kevin Zenón (-): entró sobre el final y no disputó los minutos suficientes para ser evaluado.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    "A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

    ggrova
    german garcía grova

    Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

    Lee también
    Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"
    Boca Juniors

    Úbeda recordó a Russo tras la victoria ante Talleres: "Todo ayuda para este presente"

    No se vio en TV: la ayuda de Palacios a Marchesín en el penal atajado en Boca vs. Talleres por los octavos de final
    Boca Juniors

    No se vio en TV: la ayuda de Palacios a Marchesín en el penal atajado en Boca vs. Talleres por los octavos de final

    El filoso posteo de Verón: "A Estudiantes nadie se lo llevará por delante"
    Fútbol Argentino

    El filoso posteo de Verón: "A Estudiantes nadie se lo llevará por delante"

    Pese a la victoria contra Talleres, los hinchas de Boca fueron duros con un titular: “Jugador de ascenso”
    Boca Juniors

    Pese a la victoria contra Talleres, los hinchas de Boca fueron duros con un titular: “Jugador de ascenso”

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo