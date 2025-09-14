Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador

Las calificaciones de los futbolistas xeneizes en la paridad frente a los de Di María y compañía.

Por Lautaro Tiburzio

La formación de Boca en el partido ante Rosario Central
© Prensa BocaLa formación de Boca en el partido ante Rosario Central

En un siempre complicado estadio de Rosario Central, Boca arrancó ganando el compromiso de la fecha 8 del Torneo Clausura con un gran cabezazo de Rodrigo Battaglia -la figura de la jornada para los de Miguel Ángel Russo-. Sin embargo, Ángel Di María frustró la victoria de la visita con un gran gol olímpico que también se dio el primer tiempo. Un partido entretenido y un empate justo en Arroyito. A continuación, las calificaciones del equipo de la Ribera.

Leandro Brey (5.5): más allá de la responsabilidad en el gol olímpico de Di María, que derivó en el empate del partido y terminó siendo el resultado final, el arquero tuvo un par de intervenciones claves en ambas partes del partido. En la etapa inicial atajó un difícil remate de Malcorra y en el complemento pudo evitar otra caída de su arco con un disparo de Jaminton Campaz.

Juan Barinaga (5): voluntarioso, como siempre. Sin destacarse de manera loable, el lateral derecho tuvo un partido correcto en defensa y ataque. Sufrió un golpe en su cabeza en el primer tiempo que casi lo deja fuera del encuentro de manera prematura. Cuando ingresó Campaz en la segunda parte, la pasó peor que en la marca a Gaspar Duarte.

Lautaro Di Lollo (5.5): cumplidor y letal con el juego aéreo. Le tocó marcar a Quintana en las pelotas paradas y evitó que el central del local se destaque en una de sus grandes virtudes como jugador. Sobre el final, tuvo una ocasión de gol justamente de cabeza. Y minutos más tarde, vio la tarjeta amarilla.

Ayrton Costa (6): si de algo no tiene que preocuparse el Mundo Boca es en el puesto de zaguero central zurdo. Tanto con Costa como con Marco Pellegrino, el equipo tiene garantías de sobra en la zona. Ante Central, Ayrton tuvo una nueva muestra de autoridad, haciéndole sentir el rigor a Alejo Véliz desde el primer minuto. Impasable en el uno contra uno.

Lautaro Blanco (4): el peor jugador de Boca en la jornada. Impreciso con y sin pelota, no estuvo firme para la marca y para sus característicos desbordes ofensivos. Sufrió a Ángel Di María y a Santiago López en todo momento del partido.

Publicidad

Brian Aguirre (7): en el top de Boca en Arroyito. Gran asistencia y jugada previa para el gol de Battaglia en el primer tiempo, y constantemente durante el partido generó peligro por la banda derecha. En el complemento disminuyó su influencia, e intentó también desbordes por la zona izquierda. Salió reemplazado por Williams Alarcón.

Rodrigo Battaglia (7): el mejor del equipo en la jornada dominical. Acompañó de enorme manera a Leandro Paredes en la zona media y completó un partido en el que volvió a confirmar -por enésima vez- que su puesto en la cancha es el de volante central y no de defensor. Además, fue el autor del gol que abrió el encuentro, con un potente cabezazo.

Leandro Paredes (6.5): otro buen partido del ex Roma. El más claro con la pelota en los pies, y se mostró una complicada dependencia de parte de Boca en lo que respecta a su juego. En sus mejores momentos en cancha, se vieron los mejores del equipo en general. Fue clave para que se ejecute rápidamente un tiro libre que terminó en el gol de Battaglia. Completa el top xeneize de la jornada.

Publicidad

Carlos Palacios (5): intrascendente en la primera etapa, un poco más suelto en el complemento. Tuvo un remate al arco que generó peligro, y no mucho más que eso. Fue reemplazado en la segunda parte y tuvo un intercambio de palabras con Claudio Úbeda.

Edinson Cavani (5): sin grandes participaciones ofensivas, y colaborativo con el juego en general. Fue amonestado en la primera parte y jugó los 90 minutos.

Miguel Merentiel (6): en el doble 9 que dispone Boca como formación inicial, el uruguayo suele retroceder y ser el delantero con mayor movilidad. Con ese rol, Merentiel consiguió mostrar una buena actuación en Rosario. Pivoteó, creó juego, se mostró como alternativa de pase todo el tiempo y generó situaciones de peligro. Salió reemplazado sobre el final por Milton Giménez.

Publicidad

INGRESARON

Alan Velasco (5): en los poco más de 15 minutos que jugó, intentó generar juego y oportunidades ofensivas sin mucho éxito. Tuvo una de las más claras del segundo tiempo tras un cabezazo de Di Lollo.

Williams Alarcón (5): ingresó junto con Velasco y se acomodó en el medio con Paredes y Battaglia. Correcto ingreso.

Milton Giménez (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Con un golazo de Di María, Rosario Central y Boca empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2025

ver también

Con un golazo de Di María, Rosario Central y Boca empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2025

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca
Fútbol Argentino

Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca

El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca
Fútbol Argentino

El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Rosario Central
Boca Juniors

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Rosario Central

Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo