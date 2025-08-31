Así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras las victorias de Boca y River

A falta de solo dos compromisos, ya se jugó prácticamente toda la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 y la tabla anual empieza a definirse en vísperas de la recta final del campeonato. De esta manera y luego de las victorias de Boca y River, hubo fuertes modificaciones en lo más alto debido a que superaron a Rosario Central que adeuda un partido a raíz de la suspensión por lluvias.
Entre los más destacados, Independiente empató 0-0 ante Instituto de Córdoba el día viernes mientras que el sábado San Lorenzo y Huracán también igualaron sin goles el clásico porteño. A su vez, el Canalla debe reprogramar su encuentro contra Sarmiento de Junín y Racing perdió 3-2 con Unión de Santa Fe, lo que complica aún más su situación para el futuro inmediato.
Durante la tarde del domingo, el Xeneize venció 2-0 a Aldosivi con tantos de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y estirar la racha positiva en la que está inmerso. De esa forma, le sacó ventaja a sus perseguidores en la tabla anual y empieza a pelearle la cima a su clásico rival que todavía no afloja ni da el brazo a torcer.
En la tarde-noche y bajo una constante lluvia, el Millonario le ganó 2-0 a San Martín de San Juan gracias a la ráfaga de goles que marcaron Santiago Lencina y Maximiliano Salas para volver a ser los únicos líderes de la zona B y también en la tabla anual. Así las cosas, el elenco que comanda tácticamente Marcelo Gallardo mira a todos los equipos del fútbol argentino desde lo más alto.
Así está la tabla anual 2025
- River 46 (Libertadores)
- Boca 45 (Libertadores)
- Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa)
- Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
- Barracas Central 40 (Sudamericana)
- San Lorenzo 39 (Sudamericana)
- Huracán 38 (Sudamericana)
- Deportivo Riestra 37 (Sudamericana)
- Tigre 35 (Sudamericana)
- Independiente Rivadavia 35
- Estudiantes de La Plata 33
- Independiente 32
- Racing 32
- Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.
Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2025
