Así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 tras las victorias de Boca y River

A falta de solo dos compromisos, ya se jugó prácticamente toda la séptima jornada del Torneo Clausura 2025 y la tabla anual empieza a definirse en vísperas de la recta final del campeonato. De esta manera y luego de las victorias de Boca y River, hubo fuertes modificaciones en lo más alto debido a que superaron a Rosario Central que adeuda un partido a raíz de la suspensión por lluvias.

Entre los más destacados, Independiente empató 0-0 ante Instituto de Córdoba el día viernes mientras que el sábado San Lorenzo y Huracán también igualaron sin goles el clásico porteño. A su vez, el Canalla debe reprogramar su encuentro contra Sarmiento de Junín y Racing perdió 3-2 con Unión de Santa Fe, lo que complica aún más su situación para el futuro inmediato.

Durante la tarde del domingo, el Xeneize venció 2-0 a Aldosivi con tantos de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, que le permitió sumar su tercera victoria consecutiva y estirar la racha positiva en la que está inmerso. De esa forma, le sacó ventaja a sus perseguidores en la tabla anual y empieza a pelearle la cima a su clásico rival que todavía no afloja ni da el brazo a torcer.

En la tarde-noche y bajo una constante lluvia, el Millonario le ganó 2-0 a San Martín de San Juan gracias a la ráfaga de goles que marcaron Santiago Lencina y Maximiliano Salas para volver a ser los únicos líderes de la zona B y también en la tabla anual. Así las cosas, el elenco que comanda tácticamente Marcelo Gallardo mira a todos los equipos del fútbol argentino desde lo más alto.

Así está la tabla anual 2025

River 46 (Libertadores) Boca 45 (Libertadores) Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa) Argentinos Juniors 41 (Sudamericana) Barracas Central 40 (Sudamericana) San Lorenzo 39 (Sudamericana) Huracán 38 (Sudamericana) Deportivo Riestra 37 (Sudamericana) Tigre 35 (Sudamericana) Independiente Rivadavia 35 Estudiantes de La Plata 33 Independiente 32 Racing 32

Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2025

