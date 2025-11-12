Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Ayrton Costa no dudó y eligió para qué selección quiere jugar: “Uno siempre sueña”

El defensor cuenta con la posibilidad de jugar para Argentina, Paraguay y Cabo Verde. En diálogo con los medios, reconoció por qué país se inclinó.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Ayrton Costa, jugador de Boca.
© GettyAyrton Costa, jugador de Boca.

Luego de la victoria en el Superclásico ante River, Boca volvió a los entrenamientos de cara al encuentro contra Tigre por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura. En caso de ganar en La Bombonera, el equipo de Úbeda se asegurará el primer puesto de su zona. 

Ayrton Costa, una de las figuras del Xeneize a lo largo de este certamen, habló con los medios en conferencia de prensa después de la práctica del equipo, y allí además de referirse a su actualidad en el club, no dudó en elegir para qué selección quiere jugar en el futuro.

Es que, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, el defensor central de 26 años tiene la posibilidad de jugar para tres selecciones: Argentina, Paraguay y Cabo Verde, con la particularidad de que todas estarán presentes en la cita mundialista.

Uno siempre sueña con la Selección. Acá estoy muy contento y me gustaría ganar algo acá en Boca, que te llevaría a lo máximo”, respondió Costa ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ser convocado para jugar con la Selección Argentina

Tweet placeholder

Así las cosas, el defensor surgido de Independiente mostró su deseo y se ilusionó con vestir los colores de la Albiceleste. De esta manera, descartó la posibilidad de jugar para Paraguay y Cabo Verde, países de los que puede tener la nacionalidad debido a que allí nacieron familiares cercanos. 

Publicidad

Costa habló del presente de Boca y el triunfo en el Superclásico

“La verdad es algo que siempre uno sueña jugar un Superclásico, y más con el escudo de Boca. Fue una tarde soñada.Merecimos ganar por más goles. Fuimos superiores de entrada, manejamos el partido y jugamos a lo Boca, a ganar”, inició al hablar sobre la victoria ante River.

Encontraron la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo fuera de la Argentina

ver también

Encontraron la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo fuera de la Argentina

“A veces cuando podemos jugar, jugamos. Sabíamos que los centrales de River no eran rápidos en sus espaldas y lo podíamos complicar. Por suerte salió bien”, siguió, respecto al plan del equipo para atacar a su rival, tal como ocurrió en la jugada del gol del ‘Changuito’ Zeballos.

Siguiendo por la misma línea, destacó a Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal y Marco Pellegrino, sus compañeros en el puesto: “Con Lautaro me siento muy cómodo, nos llevamos bien en la cancha y también afuera. Somos como hermanos. También están Nico y Marco que laburan muy bien”.

Publicidad

Además, bancó a Claudio Úbeda, el entrenador del equipo, quien en conferencia de prensa reveló que su continuidad de cara a la temporada 2026 no depende solamente de él: “En eso no me meto. El equipo está muy bien, Claudio lo está llevando bien y el grupo está muy unido”.

Y cerró, revelando cuál es el objetivo del club de cara al cierre de la temporada: “Estamos en Boca y estamos obligados a ganar cosas. Vamos por el torneo, el objetivo era meternos en la Copa Libertadores y nos pudimos meter”.

En síntesis

  • Boca Juniors, con el defensor Ayrton Costa (26 años), busca el primer puesto del grupo en la última fecha del Clausura ante Tigre.
  • Costa expresó su deseo de jugar para la Selección Argentina, descartando la posibilidad de representar a Paraguay y Cabo Verde.
  • El defensor de Boca afirmó que el equipo “mereció ganar por más goles” el Superclásico y que el plan fue atacar a los centrales “no rápidos” de River.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Los 5 futbolistas de la Selección Argentina que se juegan la vida ante Angola
Selección Argentina

Los 5 futbolistas de la Selección Argentina que se juegan la vida ante Angola

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional
Selección Argentina

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

Scaloni lo convocó a la Selección Argentina, fue campeón en Europa, lo quiso River y solo suma 110 minutos en la temporada
Fútbol europeo

Scaloni lo convocó a la Selección Argentina, fue campeón en Europa, lo quiso River y solo suma 110 minutos en la temporada

Zeballos habló de la pregunta que todavía no se animó a hacerle a Paredes en Boca: "No me meto"
Boca Juniors

Zeballos habló de la pregunta que todavía no se animó a hacerle a Paredes en Boca: "No me meto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo