Ayrton Costa no dudó y eligió para qué selección quiere jugar: “Uno siempre sueña”

Luego de la victoria en el Superclásico ante River, Boca volvió a los entrenamientos de cara al encuentro contra Tigre por la última fecha de la fase de grupos del Torneo Clausura. En caso de ganar en La Bombonera, el equipo de Úbeda se asegurará el primer puesto de su zona.

Ayrton Costa, una de las figuras del Xeneize a lo largo de este certamen, habló con los medios en conferencia de prensa después de la práctica del equipo, y allí además de referirse a su actualidad en el club, no dudó en elegir para qué selección quiere jugar en el futuro.

Es que, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, el defensor central de 26 años tiene la posibilidad de jugar para tres selecciones: Argentina, Paraguay y Cabo Verde, con la particularidad de que todas estarán presentes en la cita mundialista.

“Uno siempre sueña con la Selección. Acá estoy muy contento y me gustaría ganar algo acá en Boca, que te llevaría a lo máximo”, respondió Costa ante la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ser convocado para jugar con la Selección Argentina.

Tweet placeholder

Así las cosas, el defensor surgido de Independiente mostró su deseo y se ilusionó con vestir los colores de la Albiceleste. De esta manera, descartó la posibilidad de jugar para Paraguay y Cabo Verde, países de los que puede tener la nacionalidad debido a que allí nacieron familiares cercanos.

Publicidad

Publicidad

Costa habló del presente de Boca y el triunfo en el Superclásico

“La verdad es algo que siempre uno sueña jugar un Superclásico, y más con el escudo de Boca. Fue una tarde soñada.Merecimos ganar por más goles. Fuimos superiores de entrada, manejamos el partido y jugamos a lo Boca, a ganar”, inició al hablar sobre la victoria ante River.

ver también Encontraron la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo fuera de la Argentina

“A veces cuando podemos jugar, jugamos. Sabíamos que los centrales de River no eran rápidos en sus espaldas y lo podíamos complicar. Por suerte salió bien”, siguió, respecto al plan del equipo para atacar a su rival, tal como ocurrió en la jugada del gol del ‘Changuito’ Zeballos.

Siguiendo por la misma línea, destacó a Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal y Marco Pellegrino, sus compañeros en el puesto: “Con Lautaro me siento muy cómodo, nos llevamos bien en la cancha y también afuera. Somos como hermanos. También están Nico y Marco que laburan muy bien”.

Publicidad

Publicidad

Además, bancó a Claudio Úbeda, el entrenador del equipo, quien en conferencia de prensa reveló que su continuidad de cara a la temporada 2026 no depende solamente de él: “En eso no me meto. El equipo está muy bien, Claudio lo está llevando bien y el grupo está muy unido”.

Y cerró, revelando cuál es el objetivo del club de cara al cierre de la temporada: “Estamos en Boca y estamos obligados a ganar cosas. Vamos por el torneo, el objetivo era meternos en la Copa Libertadores y nos pudimos meter”.

En síntesis

Boca Juniors , con el defensor Ayrton Costa (26 años), busca el primer puesto del grupo en la última fecha del Clausura ante Tigre.

, con el defensor (26 años), busca el del grupo en la última fecha del Clausura ante Tigre. Costa expresó su deseo de jugar para la Selección Argentina , descartando la posibilidad de representar a Paraguay y Cabo Verde .

expresó su deseo de jugar para la , descartando la posibilidad de representar a y . El defensor de Boca afirmó que el equipo “mereció ganar por más goles” el Superclásico y que el plan fue atacar a los centrales “no rápidos” de River.

Publicidad