Miguel Ángel Russo no dirigirá a Boca ante Defensa y Justicia: los motivos y quién lo reemplazará

Fueron días complicados para Miguel Ángel Russo. Tras el empate de Boca en La Bombonera ante Central Córdoba, el pasado domingo, el entrenador estuvo internado en dos oportunidades para controlar su salud. Este viernes recibió el alta médica, pero el consejo de los médicos fue que repose en su domicilio, por lo que el próximo sábado, cuando el Xeneize visite a Defensa y Justicia por la décima jornada de la Zona A del Torneo Clausura, el entrenador no dirá presente en el banco de suplentes. En su lugar estará Claudio Úbeda, su ayudante de campo.

Durante el mes de septiembre, Miguel Ángel Russo fue internado en tres oportunidades, dos de ellas en a última semana. Los médicos consideran que no debe realizar grandes esfuerzos y por eso le recomendaron no estar. Una situación se había vivido en la previa del encuentro ante Rosario Central, que el Xeneize jugó en condición de visitante, pero Miguel viajó igual y tuvo la oportunidad de recibir el cariño de los hinchas y también de varios de sus ex dirigidos.

En esta oportunidad, el entrenador siguió el consejo de los médicos y decidió no forzar su físico, por tal motivo quien estará al frente del equipo será Claudio Úbeda, su colaborador más cercano, aunque también estará Juvenal Rodríguez, su otro asistente técnico.

¿Cómo podría formar Boca ante Defensa y Justicia?

Si bien resta la confirmación oficial, el once de Boca para jugar contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

¿Cómo está Boca en las tablas?

Tras el cierre de la jornada del viernes de la décima fecha del Torneo Apertura, Boca se encuentra en el quinto puesto de una Zona A que está sumamente pareja. El Xeneize acumula 14 unidades y está a tres puntos de Unión, el líder del grupo que cuenta con un partido más. En lo que respecta a la anual, los de la Ribera están segundo con 47 puntos, dos menos que River, que encabeza esta tabla.

