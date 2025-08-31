Tras el triunfo de Boca ante Aldosivi, Russo confesó que se quedó con las ganas de poner a un jugador: “No encontré el momento”

Boca consiguió en Mar del Plata su tercera victoria consecutiva, imponiéndose 2-0 a Aldosivi, para ubicarse a solo dos puntos de Barracas Central, único líder que tiene hoy por hoy la Zona A. En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo se mostró satisfecho con los frutos del trabajo y con el compromiso que asumió el equipo tras varias charlas para cambiar una imagen que tenía descontentos a los hinchas.

“Todo es muy parejo, muy competitivo. Cuesta elegir 23, cuesta elegir los 11 y hacer los cambios. Encontramos situaciones a nivel de pase, encontramos equilibrio. Yo he participado en algunas charlas, es lo que corresponde. Seguiremos creciendo, que es lo que corresponde”, señaló.

Como ejemplo de esas dificultades a la hora de determinar a quién le toca hacer su aporte dentro del campo, Russo reconoció que se quedó con las ganas de poner a un jugador que finalmente terminó el partido en el banco de suplentes, incluso cuando al Xeneize todavía le quedaba una variante por hacer.

“Acá compiten todos. Eso ayuda muchísimo. Hoy consideré que (Malcom) Braida tendría que haber entrado y no encontré el momento, el lugar ni la forma. Entonces esto es una competencia pura”, explicó el técnico que tras la victoria decidió dar al plantel descanso hasta el miércoles.

Boca se impuso 2-0 a Aldosivi, con goles de Di Lollo y Battaglia. (Foto de Boca Juniors en X).

Braida, a quien Russo hizo mención, ya se quedó sin sumar minutos en cuatro de los siete partidos que lleva disputados Boca en el actual Clausura 2025 de la Copa de la Liga. Pero fue titular en los tres que sí disputó, ante Argentinos Juniors, Unión y Racing.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

El envión que trae aparejado para Boca el hecho de haber sumado tres victorias consecutivas se cortará irremediablemente por no haber fecha el próximo fin de semana producto del desarrollo de la última doble fecha de Eliminatorias CONMEBOL.

Así las cosas, El Xeneize recién volverá a jugar el próximo domingo 14 de septiembre, visitando en el Gigante de Arroyito a Rosario Central por la octava fecha del Clausura 2025.