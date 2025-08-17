La Inteligencia Artificial avisó cómo saldrá Boca ante Independiente Rivadavia y cuál será la tajante decisión con Miguel Ángel Russo

Este domingo desde las 20.30, Boca se juega más que tres puntos cuando visite a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El equipo de Miguel Ángel Russo acumula 12 partidos consecutivos sin ganar y la necesidad de sumar de reconciliarse con la victoria se transformó en una obligación impostergable.

El presente del Xeneize es preocupante. Marcha 14° sobre 15 equipos en la Zona A y Russo todavía no pudo festejar en los ocho partidos que componen su ciclo. Con los números en rojo, en caso de prolongarse esta situación, su continuidad podría ser puesta en jaque. Así, el duelo frente a la Lepra mendocina no solo puede significar el fin de la sequía, sino también la posibilidad de darle aire a su estadía en el club.

En medio de ese clima de incertidumbre, la Inteligencia Artificial se sumó al debate y presentó un pronóstico sobre lo que ocurrirá en tierras cuyanas. Además, incluyó el resultado y una predicción sobre el futuro de Russo en el banco de suplentes, en base al desarrollo del partido.

Boca buscará cortar su racha sin ganar más extensa de la historia.

El pronóstico de la IA sobre Independiente Rivadavia vs. Boca

La IA fue tajante a la hora de anticipar el desarrollo del partido. “Independiente Rivadavia le ganará 2-1 a Boca“, sentenció. Y profundizó: “Los goles del local serán de Fabrizio Sartori a los 38 minutos y de Maximiliano Amarfil a los 82, ambos tras asistencias de Sebastián Villa. Para Boca, el descuento lo marcará Nicolás Figal de cabeza a los 55 minutos, tras un córner ejecutado por Leandro Paredes”.

Además, el sistema detalló cómo se darán los momentos clave del encuentro. “Independiente arrancará cediendo la pelota, pero a partir de una corrida de Villa por la izquierda llegará el primer gol con centro bajo y definición. Boca encontrará aire con el empate de pelota parada, pero volverá a mostrar falencias defensivas. En los minutos finales, otra contra liderada por el colombiano derivará en el 2-1 definitivo”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, la inteligencia artificial fue más allá del resultado deportivo y anticipó un desenlace drástico para Miguel Ángel Russo. “Con este resultado, Boca extenderá su racha negativa a 13 partidos sin triunfos, lo que marcará el fin del ciclo del entrenador. La dirigencia, tras la nueva derrota, decidirá interrumpir su continuidad y comenzará la búsqueda de un sucesor inmediato”, cerró un pronóstico que, de concretarse, podría ser trágico a nivel deportivo para el Xeneize.

ver también Dos pasacalles exigiendo cortar la mala racha: así amaneció el hotel de Boca antes del partido vs. Independiente Rivadavia