No juega hace 3 meses, es clave para Russo y volvería para que Boca visite a Rosario Central

Este domingo, Boca deberá visitar a Rosario Central y buscará un triunfo que le permita continuar soñando con la pelea por el título. Mientras los médicos definen si Miguel Ángel Russo podrá viajar hacia la provincia de Santa Fe, desde el cuerpo técnico siguen preparando la formación.

De recibir la negativa por parte de los especialistas, quien tomará las riendas del plantel y dirigirá en el Gigante de Arroyito será Claudio Úbeda, quien ya tendría decidido solamente hacer una modificación en el equipo, dado a que Agustín Marchesín no estará por un desgarro. En su lugar ingresaría Leandro Brey.

Más allá de la modificación que preparan en el Xeneize, este sábado se dará a conocer la lista de concentrados que viajarán hasta Rosario, y allí aparecería Ander Herrera, quien ya está recuperado del desgarro que sufrió en junio, ante Benfica, por la primera jornada del Mundial de Clubes. Desde allí, el español no tiene competencia oficial con la camiseta azul y oro.

La idea del cuerpo técnico es que Herrera, dependiendo del transcurso del juego, sume minutos en la segunda mitad, ya que necesitan que pueda regresar y aportar su jerarquía individual. Eso sí, lo llevarán de a poco para evitar que se resienta de su lesión y deba estar mucho más tiempo afuera de las canchas.

Ander Herrera en los entrenamientos de Boca. (Foto: Prensa Boca)

La llamativa decisión de Boca

En las últimas horas se reveló la nueva resolución que se tomó puertas adentro. Para sorpresa de todos, se prohibió la entrada de peluqueros a la concentración de Boca. De todas maneras, sí se permite que los jugadores salgan del hotel para hacer algún cambio de look de último momento, pero los barberos no podrán ingresar al complejo en el que el Xeneize se hospede.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

