Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

No juega hace 3 meses, es clave para Russo y volvería para que Boca visite a Rosario Central

El futbolista se lesionó en el Mundial de Clubes y desde aquel entonces no tiene actividad con la camiseta azul y oro.

Por Julián Mazzara

Boca piensa en Rosario Central.
© Prensa BocaBoca piensa en Rosario Central.

Este domingo, Boca deberá visitar a Rosario Central y buscará un triunfo que le permita continuar soñando con la pelea por el título. Mientras los médicos definen si Miguel Ángel Russo podrá viajar hacia la provincia de Santa Fe, desde el cuerpo técnico siguen preparando la formación.

De recibir la negativa por parte de los especialistas, quien tomará las riendas del plantel y dirigirá en el Gigante de Arroyito será Claudio Úbeda, quien ya tendría decidido solamente hacer una modificación en el equipo, dado a que Agustín Marchesín no estará por un desgarro. En su lugar ingresaría Leandro Brey.

Más allá de la modificación que preparan en el Xeneize, este sábado se dará a conocer la lista de concentrados que viajarán hasta Rosario, y allí aparecería Ander Herrera, quien ya está recuperado del desgarro que sufrió en junio, ante Benfica, por la primera jornada del Mundial de Clubes. Desde allí, el español no tiene competencia oficial con la camiseta azul y oro.

La idea del cuerpo técnico es que Herrera, dependiendo del transcurso del juego, sume minutos en la segunda mitad, ya que necesitan que pueda regresar y aportar su jerarquía individual. Eso sí, lo llevarán de a poco para evitar que se resienta de su lesión y deba estar mucho más tiempo afuera de las canchas.

Ander Herrera en los entrenamientos de Boca. (Foto: Prensa Boca)

Ander Herrera en los entrenamientos de Boca. (Foto: Prensa Boca)

La llamativa decisión de Boca

En las últimas horas se reveló la nueva resolución que se tomó puertas adentro. Para sorpresa de todos, se prohibió la entrada de peluqueros a la concentración de Boca. De todas maneras, sí se permite que los jugadores salgan del hotel para hacer algún cambio de look de último momento, pero los barberos no podrán ingresar al complejo en el que el Xeneize se hospede.

Publicidad

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

Miguel Ángel Russo, presente en la práctica de Boca: ¿Viaja a Rosario?

ver también

Miguel Ángel Russo, presente en la práctica de Boca: ¿Viaja a Rosario?

Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

ver también

Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
El mejor jugador de la historia del fútbol según Neymar Jr: “Una experiencia única”
Fútbol Internacional

El mejor jugador de la historia del fútbol según Neymar Jr: “Una experiencia única”

La FA acusó a Chelsea de romper 74 normativas: se expone a la quita de puntos
Fútbol europeo

La FA acusó a Chelsea de romper 74 normativas: se expone a la quita de puntos

Pronósticos Racing Club vs San Lorenzo: La Academia recibe al Ciclón en el Cilindro
Apuestas

Pronósticos Racing Club vs San Lorenzo: La Academia recibe al Ciclón en el Cilindro

Agustín Giay se ilusiona con el llamado de Scaloni a la Selección: "Mi máximo sueño"
Selección Argentina

Agustín Giay se ilusiona con el llamado de Scaloni a la Selección: "Mi máximo sueño"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo