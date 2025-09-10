Claudio Úbeda espera por Miguel Ángel Russo y define la formación de Boca: el único cambio que haría ante Rosario Central

Boca retomará la actividad en el Torneo Clausura, donde este domingo deberá visitar a Rosario Central por la fecha 8. Si bien todavía no está confirmada la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, se estima que Claudio Úbeda se hará cargo del plantel.

A lo largo de lo que fue el receso por la fecha FIFA, los futbolistas del Xeneize continuaron con los entrenamientos sin las presencias de Leandro Paredes y Luis Advíncula, que estuvieron junto a sus seleccionados, pero solo el argentino fue el que se sumó porque el peruano todavía no regresó de su tierra.

Con vistas a lo que será el cruce frente al Canalla en el Gigante de Arroyito, el Sifón planifica una sola variante con respecto a quienes le ganaron a Aldosivi en Mar del Plata el domingo 31 de agosto. Debido a un desgarro grado II en gemelo derecho, Agustín Marchesín se ausentará y, de no mediar inconvenientes, el que lo reemplazaría sería Leandro Brey.

La actuación que tuvieron los futbolistas del Xeneize frente al Tiburón dejó conforme al cuerpo técnico, que pretendía repetir la alineación. Pero la lesión del arquero con pasado en Lanús y Gremio le complica el panorama. Por otra parte, y después de una molestia muscular, Alan Velasco entrenó a la par pero no sería de la partida.

Leandro Brey sería titular. (Marcelo Endelli/Getty Images)

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

