Son días de dolor y tristeza para el mundo Boca. El pasado miércoles falleció Miguel Ángel Russo y entre jueves y viernes será velado en La Bombonera. Como era de esperar, el duelo entre el Xeneize y Barracas Central del próximo sábado se postergó ya que no están las condiciones dadas para que se juegue ya que el plantel se encuentra consternado.

Si bien el foco ahora está en la despedida de Miguel, Juan Román Riquelme y los dirigentes deben tomar decisiones importantes respecto a la conducción del primer equipo. Es un hecho que Claudio Úbeda -ayudante de campo de Russo- continuará como director técnico hasta fines de 2025. Una vez que termine el año se analizará su continuidad, que dependerá más allá de los resultados del deseo del Sifón.

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

El mensaje de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, comprtió el Xeneize en sus redes sociales oficiales.

Los desafíos de Boca en 2025

Luego de un comienzo de semestre complicado, Boca encaminó el rumbo en las últimas jornadas y lidera la Zona A del Torneo Clausura con 17 unidades -las mismas que Unión, Barracas Central y Estudiantes- y el principal objetivo es ser campeón del Clausura. Por otro lado, en la tabla anual se encuentra en el segundo puesto y, hasta el momento, se está clasificando a la Copa Libertadores de 2026.

