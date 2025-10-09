Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

¿Quién va a ser el técnico de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo?

Tras el deceso del entrenador, Román deberá elegir a su reemplazante de cara al cierre de un 2025 que lo tiene como candidato al título.

Por Lautaro Toschi

Juan Román Riquelme
© GettyJuan Román Riquelme

Son días de dolor y tristeza para el mundo Boca. El pasado miércoles falleció Miguel Ángel Russo y entre jueves y viernes será velado en La Bombonera. Como era de esperar, el duelo entre el Xeneize y Barracas Central del próximo sábado se postergó ya que no están las condiciones dadas para que se juegue ya que el plantel se encuentra consternado.

Si bien el foco ahora está en la despedida de Miguel, Juan Román Riquelme y los dirigentes deben tomar decisiones importantes respecto a la conducción del primer equipo. Es un hecho que Claudio Úbeda -ayudante de campo de Russo- continuará como director técnico hasta fines de 2025. Una vez que termine el año se analizará su continuidad, que dependerá más allá de los resultados del deseo del Sifón.

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

El mensaje de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, comprtió el Xeneize en sus redes sociales oficiales.

Real Madrid se suma a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo

ver también

Real Madrid se suma a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo

Los desafíos de Boca en 2025

Luego de un comienzo de semestre complicado, Boca encaminó el rumbo en las últimas jornadas y lidera la Zona A del Torneo Clausura con 17 unidades -las mismas que Unión, Barracas Central y Estudiantes- y el principal objetivo es ser campeón del Clausura. Por otro lado, en la tabla anual se encuentra en el segundo puesto y, hasta el momento, se está clasificando a la Copa Libertadores de 2026.

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por el Torneo Clausura

ver también

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, se postergó el partido entre Boca y Barracas Central por el Torneo Clausura

La reacción del fútbol argentino luego de confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo

ver también

La reacción del fútbol argentino luego de confirmarse la muerte de Miguel Ángel Russo

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Ex presidente de Barcelona reveló detalles inéditos de la llegada de Messi y contó por qué Riquelme no triunfó: “Falta de feeling”
Fútbol europeo

Ex presidente de Barcelona reveló detalles inéditos de la llegada de Messi y contó por qué Riquelme no triunfó: “Falta de feeling”

"Riquelme ha sido un gran jugador, le agradezco"
Fútbol Internacional

"Riquelme ha sido un gran jugador, le agradezco"

El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: “Es un notición”
Boca Juniors

El irónico comentario de Oscar Ruggeri para Riquelme por el presente de Boca: “Es un notición”

Es rival de Messi en la MLS, enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20 y lo pretenden dos equipos europeos
Mundial Sub 20

Es rival de Messi en la MLS, enfrentará a Argentina en el Mundial Sub 20 y lo pretenden dos equipos europeos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo