Riquelme usó una frase contundente para sentenciar qué pasará con el futuro de Edinson Cavani en Boca

La prioridad de Boca pasa por la salud de Miguel Ángel Russo, quien no dirigiría ante Newell’s para que siga recuperándose en su domicilio. Pero en la Comisión Directiva que lidera Juan Román Riquelme también empiezan a planificar lo que será el próximo año.

Uno de los jugadores a los que se le termina el contrato es Edinson Cavani, quien llegó a la institución en julio de 2023 y en la actualidad está recuperándose de una lesión que le privó decir presente en los partidos ante Central Córdoba y Defensa y Justicia.

Para referirse al charrúa, no solo destacó que “es un jugador muy importante”, sino que también se mostró muy contento por conseguir su arribo: “Siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó con la camiseta de Boca”. Por otra parte, y tras dejar en claro que buscarán la manera de que renueve el vínculo, se refirió a la chance de que retorne ante la Lepra: “Tiene mucha ilusión de volver pronto, quiere jugar porque estaba disfrutando mucho”.

Riquelme no solo analizó el ánimo del Matador, sino que también habló de sus últimas presentaciones: “Con Banfield hizo un partido impresionante, ante Rosario Central y Aldosivi jugó muy bien”, manifestó el presidente del club de La Ribera. Si bien todavía no comenzaron las charlas para que se extienda la estadía del nacido en Salto, harán todo lo posible para lograrlo.

Edinson Cavani, delantero de Boca. (Getty Images)

Los números de Cavani en 2025

Después de un 2024 donde mostró un buen nivel, con un bajón sobre el final, Edinson Cavani tuvo un 2025 más complicado. Pese a ello, en lo que va de la temporada ya jugó 21 partidos, marcó 4 goles y aportó dos asistencias. Su último festejo fue en la victoria 2-0 ante Banfield por la fecha 6 del Torneo Clausura.

