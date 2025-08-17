La amenazante publicación que subió Sebastián Villa antes de enfrentar a Boca con Independiente Rivadavia

Este domingo y a partir de las 20:30 horas, Independiente Rivadavia se enfrenta con Boca por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025. Este compromiso acapara gran parte de los focos debido a la crisis futbolística que atraviesa el Xeneize y también porque Sebastián Villa vuelve a medirse contra su ex club, al que le dejó una amenaza encubierta en sus redes sociales personales.

El conjunto que comanda tácticamente Miguel Ángel Russo busca salir de manera definitiva de este pésimo presente en el que no consigue una victoria desde hace 12 partidos. En ese contexto, tomó cartas en el asunto y realizó maniobras extraordinarias para intentar ponerle punto final a esta situación, pero enfrente tiene a un contrincante que a la vez es un viejo conocido.

Lo cierto es que Villa publicó un video de jugadas individuales, en la previa del encuentro que se disputará en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. De esta manera, el delantero colombiano empezó a palpitar el compromiso entre la Lepra y el Xeneize, donde el elenco local buscará un valioso triunfo y así también estirar el difícil momento que atraviesan los visitantes.

Este posteo en la historia de su Instagram personal, es un claro mensaje encriptado hacia el vestuario que lidera Russo. Con una pizca de amenaza indirecta, el veloz atacante mostró acciones en los que gambetea rivales y marca un gol de penal, lo que también puede tomarse como una advertencia y/o anticipo de lo que pasará sobre el campo de juego en la región de Cuyo.

Los cuidados que tomó Russo

Es una realidad que el experimentado entrenador tomó cartas en el asunto debido a que enfrentar a un delantero de las características de Villa, no es algo rutinario. Por ese mismo motivo, aprovechó las prácticas formales de fútbol durante la semana para que los laterales titulares planifiquen lo que significa marcar a un extremo muy veloz y con buena gambeta en conducción.

Es por eso que el director técnico eligió que Brian Aguirre ataque por los costados que defendían Lautaro Blanco y Juan Barinaga, durante el entrenamiento que se llevó a cabo en La Bombonera hace pocos días. Así, ambos marcadores de punta pudieron prepararse de la mejor manera para intentar contrarrestar las notables condiciones que tiene el oriundo de Antioquia.

