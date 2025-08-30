Es tendencia:
Boca Juniors

Tras ser ignorado por Bielsa para la Selección de Uruguay, Merentiel fue elogiado por un crítico del Loco: “Clase A”

Una de las máximas figuras de la Celeste se rindió a los pies de La Bestia al recordar su gol frente a Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Por Bruno Carbajo

Merentiel, la figura de Boca que atrapa a estrellas del exterior.
Merentiel, la figura de Boca que atrapa a estrellas del exterior.

Pocas dudas caben de que Miguel Merentiel supo consolidarse como uno de los pilares de Boca en 2025 a base de goles decisivos. Sin embargo, Marcelo Bielsa optó por dejarlo fuera de la convocatoria de la Selección de Uruguay en la próxima doble fecha de Eliminatorias. Aunque la decisión encontró rápidamente un contraste inesperado.

Mientras La Bestia se prepara para enfrentar a Aldosivi, recibió un enorme elogio de un compatriota que lo conoce de primera mano: Luis Suárez. El histórico goleador e ídolo charrúa, quien paradójicamente supo mostrarse opositor a los manejos grupales de Bielsa en la Celeste, no dudó en rendirse a los pies de Merentiel al recordar su golazo ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Aquel derechazo del uruguayo recorrió el planeta y ahora el propio Suárez se encargó de traerlo nuevamente al presente. En una charla con el streamer Davoo Xeneize, el Pistolero no escatimó. “Golazo, golazo, impresionante. Con el pique que había dado y cómo definió, jugador clase A, la verdad impresionante, Miguel”, expresó.

A pesar de no haber recibido el llamado para vestir la Celeste, el mimo no llega en un mal momento para La Bestia. Es que arrastra un rendimiento que supo catapultarlo a los ojos de grandes equipos. Al punto que en el último mercado de pases, el Villarreal llegó a sondearlo y desde Medio Oriente hubo una propuesta que rondó los 10 millones de dólares. Ningún interés terminó prosperaron y, finalmente, La Bestia seguirá enfocada en Boca.

Luis Suárez no anduvo con medias tintas al referirse a Merentiel (Getty).

Luis Suárez no anduvo con medias tintas al referirse a Merentiel (Getty).

Los números de Merentiel en el año

El delantero uruguayo lleva un total de nueve goles convertidos en la presente temporada. Luego de aquel grito ante Bayern Múnich debió lidiar con una extensa sequía de dos meses sin convertir, la cual terminó quebrando ante Banfield, el pasado fin de semana. En total desde su desembarco en Boca, a principio de 2023, lleva 130 duelos jugados con 44 goles y 15 asistencias.

Bruno Carbajo

