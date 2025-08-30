Es tendencia:
Boca Juniors

Revelan los detalles finales del plan de Riquelme para ampliar La Bombonera: capacidad, fechas y dónde hará Boca de local durante la reforma

Tras años de espera, la máxima aspiración de la dirigencia xeneize estaría cerca de concretarse y el anuncio oficial podría llegar antes de fin de año.

Por Bruno Carbajo

Boca avanza con la ampliación de La Bombonera.
Boca avanza con la ampliación de La Bombonera.

Poco a poco, los caminos parecen conducir a lo mismo: la ampliación de La Bombonera se encuentra más cerca de lo que parece. Con Juan Román Riquelme a la cabeza, la dirigencia de Boca aspira a concretar aquella promesa de campaña lanzada en 2019. Y tras un sinfín de rumores, que lograron convertir el proyecto en un secreto a voces, la fecha de inicio de las obras empieza a sobrevolar Brandsen 805.

Lo cierto es que en el Xeneize se encuentran inmersos en el operativo ampliación desde principios de año. Accesos, playones, iluminación y un total de más de 30 remodelaciones menores son las que viene realizando el club en distintos sectores del estadio. Su trasfondo es que son el primer paso hacia una Bombonera que, según contó Olé, aspira a incrementar su capacidad en 20 mil espectadores y llegar, de mínima, a las 70 mil ubicaciones.

¿Qué es lo que falta antes del salto final? La parada previa será la remodelación de la fachada de Brandsen 805. El rediseño buscará poner al estadio a la altura de los grandes de Europa y, además, integrará el Hard Rock Café que abrirá dentro de estadio. Y sería en breve: el plan es ejecutarlo durante el próximo verano para que sea inaugurado en enero, previo al inicio de la temporada 2026.

Boca busca ampliar La Bombonera.

Boca busca ampliar La Bombonera.

A partir de allí llegaría la gran novedad: el anuncio oficial de la ampliación. La obra implicará la demolición de la platea preferencial y los palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea, para levantar una nueva tribuna. Informó Olé que el deseo azul y oro es mostrar los planos a sus hinchas en los últimos días del año, como cierre simbólico de una espera que lleva más de una década.

El proyecto final contempla una Bombonera con dos bandejas preferenciales, más palcos y posibles reacomodamientos de populares, sin perjudicar a los abonados actuales. Lo más relevante: no habrá necesidad de comprar las famosas manzanas linderas ni de avanzar sobre la calle, un viejo temor que dice adiós.

La mudanza de localía

Más allá de que la obra final tiene chances de iniciarse durante el parate de verano, lo más probable es que Boca debe hacer de local en otro estadio por un tiempo. Sin novedades al respecto, el estadio de La Plata sigue postulándose como uno de los máximos candidatos.

Si Boca hace su ansiada Bombonera, que creo que Riquelme está en eso, puede ser un destino. Eso depende de lo que Boca decida con su estadio”, manifestó en su mometo el intendente de la ciudad, Julio Alak. Con menor fuerza también aparecieron el Cilindro de Avellaneda y el José Amalfitani. No obstate, por lo pronto en La Ribera confían en que el 2025 cierre con el anuncio que los hinchas vienen esperando hace años.

Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

